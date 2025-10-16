Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор

Сенат,Сельское хозяйство
759
Венера Баталова
корреспондент

О проблемах с доступом к господдержке сельхозпроизводителей, рассказал депутат Сената Алишер Сатвалдиев в своем депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам парламентария, на территориях мегаполисов ведется посевная кампания, развиваются тепличные хозяйства, однако существующие нормативные акты не признают городские земли сельскохозяйственными. В результате такого несоответствия между категориями земель и правилами субсидирования, производители оказываются вне системы господдержки.

Как отметил сенатор, только 54% территории Шымкента составляют земли сельскохозяйственного назначения. В Алматы этот показатель составляет около 15%. В Шымкенте на сегодняшний день зарегистрировано 7 180 сельхозтоваропроизводителей. В текущем году они активно занимаются посевом сельскохозяйственных культур на общей площади 23 тыс. га. Также на территории города действуют тепличные комплексы площадью около 100 га. Согласно требованиям правил субсидирования, земельные участки в мегаполисах в качестве земель сельскохозяйственного назначения не рассматриваются.

«Как следствие, наши крестьяне остаются в стороне от мер государственной поддержки, которые являются одним из решающих факторов в конкуренции с иностранными товаропроизводителями на внешних и внутренних рынках. Также это мешает фермерам получить доступ к льготному дизельному топливу, выделенному на сельское хозяйство», - сказал Алишер Сатвалдиев.

Сенатор предлагает внести изменения в действующие правила, утвердив специальную категорию земель, используемых в сельском хозяйстве на территории городов республиканского значения - Астаны, Алматы и Шымкента. Это позволит официально учитывать их сельскохозяйственное назначение, внести в кадастровую систему и признать в государственной информационной системе субсидирования.

«Ранее я поднимал с трибуны Сената вопрос по оказанию государственной поддержки животноводческим объектам в мегаполисах. Со стороны правительства получил поддержку, и сегодня проблема крестьян решена. Теперь мы должны сконцентрироваться на вопросах сельхозтоваропроизводителей. Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым внести изменения в правила и утвердить в качестве специальной категории земли, используемые в сельском хозяйстве на территории городов республиканского значения», - резюмировал парламентарий.

#Сенат #депутат #сельское хозяйство #господдержка

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Продкорпорация объявила цены на зерно
Сделана ставка на системное обновление
Спикер Сената встретился с генсеком ТюркПа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]