По словам парламентария, на территориях мегаполисов ведется посевная кампания, развиваются тепличные хозяйства, однако существующие нормативные акты не признают городские земли сельскохозяйственными. В результате такого несоответствия между категориями земель и правилами субсидирования, производители оказываются вне системы господдержки.

Как отметил сенатор, только 54% территории Шымкента составляют земли сельскохозяйственного назначения. В Алматы этот показатель составляет около 15%. В Шымкенте на сегодняшний день зарегистрировано 7 180 сельхозтоваропроизводителей. В текущем году они активно занимаются посевом сельскохозяйственных культур на общей площади 23 тыс. га. Также на территории города действуют тепличные комплексы площадью около 100 га. Согласно требованиям правил субсидирования, земельные участки в мегаполисах в качестве земель сельскохозяйственного назначения не рассматриваются.

«Как следствие, наши крестьяне остаются в стороне от мер государственной поддержки, которые являются одним из решающих факторов в конкуренции с иностранными товаропроизводителями на внешних и внутренних рынках. Также это мешает фермерам получить доступ к льготному дизельному топливу, выделенному на сельское хозяйство», - сказал Алишер Сатвалдиев.

Сенатор предлагает внести изменения в действующие правила, утвердив специальную категорию земель, используемых в сельском хозяйстве на территории городов республиканского значения - Астаны, Алматы и Шымкента. Это позволит официально учитывать их сельскохозяйственное назначение, внести в кадастровую систему и признать в государственной информационной системе субсидирования.