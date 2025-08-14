Компания Аstana-Nan Chemicals из Степногорска на правах филиа­ла входит в состав ТОО «Астана-НАН», созданного в 1999 году. Уже более четверти века в филиале специализируются на выпуске и сбыте пестицидов практически для всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в республике. Основное производство агрохимии сосредоточено в Степногорске. Здесь на базе бывшего объединения «Прогресс» в 2010 году официально открылось подразделение Аstana-Nan Chemicals.

На сегодня это крупнейшее в Казахстане предприятие по выпуску химических средств защиты растений, в том числе жидких форм мощностью 53 млн литров в год. Первая партия степногорских пестицидов здесь была выпущена в 2011 году.

На предприятии действуют пять технологических линий по производству агрохимии, а также две линии по розливу продукции. По словам директора филиала Аstana-Nan Chemicals Талгата Уали, Степногорск как место дислокации производственного под­разделения «Астана-НАН» выбран учредителями не случайно, поскольку город находится почти в самом центре Казахстана. К тому же на заводе «Прогресс» в советское время производили премиксы, гербициды. То есть основное направление производства осталось тем же.

Конечно, пришлось кардинально обновить аппаратурное оснащение. Приоб­рести и смонтировать новые реакторы, сборники и трубопроводы. Технологические линии на заводе разные: белорусские, немецкие и китайские. Талгат Уали подчеркнул, что очень удобно работать с китайскими партнерами, так как они не только продают оборудование, но и предлагают постгарантийное обслуживание. К примеру, даже если какие-то установки уже сняты с производства, китайская сторона предлагает помощь в их ремонте либо изготовлении нужных запчастей.

В прошлом году в филиал приобрели две линии по фасовке в автоматическом режиме в литровые канистры. Свели к минимуму ручной труд, который еще присутствует в основном лишь на этапе снятия готовой продукции с линий и при погрузке ее для отправки. Летом средства защиты растений отправляются­ на поля практически с конвейера. В это время сельхозтоваропроизводителям необходима агрохимия, от которой зависит будущий урожай.

– Сейчас у нас самая горячая пора. Именно в период вегетации аграриям республики нужны наши средства химзащиты, без которых почти невозможно уберечь урожай от тли, саранчи, различных болезней растений. Так как эти риски высоки, стараемся обеспечивать регионы стабильными поставками, – делился Талгат Уали.

Чтобы справиться с возросшим спросом, на предприятии увеличили объемы производства, приобретя дополнительно сырье из Китая. В день нашего посещения на территорию завода прибыли 11 грузовых автомобилей с необходимыми компонентами.

– Ключевая задача – максимально быстро провести таможенное оформление, запустить сырье в работу и оперативно отгрузить готовую продукцию. Как я уже говорил, продукцию клиенты забирают с колес. Только произвели, упаковали и сразу же отгружаем. Хозяйства ждут, техника стоит в ожидании, – поясняет директор предприятия.

Безусловно, такой темп – ответ на вызовы времени. Из-за непредсказуе­мой погоды, насекомых-вредителей, фитонедугов у аграриев каждый летний день на счету. Компания со своей стороны старается оказать сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимую поддержку.

Сам филиал продажами не занимается. По словам Талгата Уали, и продажу продукции, и логистику организовы­вают и координируют в головном офисе, расположенном в Астане.

Агрохимия поступает в регионы по отлаженной системе. Это может быть партия в две, пять тонн. В каждой облас­ти есть представительства компании, которые распределяют полученную продукцию по хозяйствам согласно контрактам. Такой подход позволяет сократить логистические издержки и сэкономить время аграриев, которым не нужно ехать за агрохимией в Степногорск.

На сегодняшний день в филиале Аstana-Nan Chemicals ТОО «Астана-НАН» освоен выпуск более 50 наименований агрохимической продукции. Это и жидкие растворы в канистрах, и гранулированные препараты в упаковках, а также эмульсии во флаконах.

В случае затруднений с их применением специалисты представительств готовы отправиться прямо в поле, чтобы помочь аграриям. В числе востребованных сервисов от компании – возможность хранения неиспользованной продукции на отапливаемых зимой заводских складах. Ведь срок годнос­ти препаратов варьируется от двух до четырех лет.

На всех этапах производства главнейшую роль играет обеспечение качества. В лаборатории завода, с 2016 года имею­щей аккредитацию на проведение контроля пестицидов, осуществляется входной контроль сырья, упаковочных материалов, включая проверку качества и прочности канистр. Работа лаборатории автоматизирована: как только партия сырья проходит проверку, на складе загорается зеленый свет сигнализации – знак для сотрудников, что тот или иной компонент допущен к производству.

Далее специалисты лаборатории формируют образцы препаратов и проводят тестовые испытания. Только после подтверждения их эффективности начинается загрузка сырья на производственные линии. Контроль качества ведется на каждом этапе производства – от приемки сырья до финальной фасовки. Перед отправкой продукции на упаковку проводится ее дополнительная лабораторная проверка. Все это позволяет компании обеспечивать высокое качество пестицидов, а значит, надежную защиту урожая отечественных полеводов.

Между тем защита и поддержка со стороны государства самих производителей средств защиты растений остаются на сегодня открытыми.

По словам Талгата Уали, в Налоговом кодексе (статьи 427 и 428) есть перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета. Это значит, что применяемые в Казахстане аналогичные импортные пестициды не облагаются НДС. В то же время продукция местных производителей агрохимии облагается налогом в полном объеме, что ставит их в неравные условия с зарубежными конкурентами.

– Мы, как отечественные производители, при ввозе сырьевых компонентов оплачиваем таможенные пошлины, а при сбыте пестицидов – НДС, регулярно осуществляем социальные отчисления, уплачиваем налог со всей деятельности ТОО. Поэтому считаем обоснованным, – подчеркнул руководитель филиала, – предложение о снижении уровня субсидирования аналогичной продукции, импортируемой из-за рубежа. Кроме того, существует запрет на производство пестицидов для экспорта, согласно Закону РК «О защите растений». Как следствие – упускаются заказы иностранных государств, где зарегистрированы и применяются выпускаемые у нас препараты. При этом ТОО «Астана-НАН» при проект­ной мощности 53 миллиона литров пестицидов в год вынуждено на сегодня выпускать лишь 4 миллиона литров. Потому что не может работать на склад.

По мнению Талгата Уали, требуется вмешательство государства и в части пересмотра практики утилизационного сбора. К примеру, в настоящее время производители и поставщики отечественных пестицидов оплачивают утилизационный сбор дважды: при ввозе сырья (канистр, флаконов, минеральных масел и другого) и после использования агрохимикатов. В то же время импортеры готовых пестицидов освобождены от аналогичных обязательств. Требования Технического регламента о безопасности средств защиты растений распространяются­ исключительно на отечественных произ­водителей.

И еще такой момент… Поскольку компания Аstana-Nan Chemicals – субъект крупного казахстанского бизнеса, она из-за изменений в Законе РК «О государственных закупках» не может участвовать в более чем 90% тендеров. Что, в свою очередь, увеличивает стои­мость приобретаемых государством препаратов импортного производства в два и более раз. При этом до 40% рынка пестицидов находится в тени. Как следствие, это контрафакт, неуплата налогов, загрязнение окружающей среды, другие последствия.

Сегодня на заводе трудятся 140 человек, хотя, согласно штатному расписанию, их должно быть 183. Предприя­тию нужны аппаратчики, водители автопогрузчиков, экскаваторщики, газосварщики, специалисты контрольно-измерительных приборов.

Пока проблемную ситуацию решают за счет сохранения на местах опытных специалистов предпенсионного возраста, так как найти им полноценную замену за счет молодого пополнения затруднительно.

Заводчане обеспечены всеми социаль­ными гарантиями. Для них организовано бесплатное питание, подвоз до места работы и обратно, выдается спецодежда. Кроме того, предусмотрена выплата за вредные условия труда.

На протяжении многих лет компания участвует в жизни Степногорска. Оказывает регулярную социальную поддержку ветеранам труда в виде продуктовых наборов к общественно значимым датам и праздникам, таким как День Победы. Уже более пяти лет компания шефствует над городским центром, который посещают 62 человека взрослых и детей с особенностями развития.

Что касается перспектив ТОО, то одна из главных – дальнейшее расширение географии поставок химических средств защиты растений по территории всей республики.