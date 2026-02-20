Аида Балаева: Человеческий капитал – главный приоритет новой Конституции

Конституционная реформа
176
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы на площадке центра робототехники КазНУ имени аль-Фараби состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с активной молодежью и представителями IT-сферы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Делегацию возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутат Мажилиса Сергей Пономарев, представители Конституционной Комиссии, руководители общественных институтов и образовательной сферы, эксперты и ученые. Аудиторию составили студенты, молодые исследователи и участники городских IT-инициатив.

Выступая перед молодежью Аида Балаева подчеркнула, что проект Новой Конституции отражает переход страны к новому этапу развития, где ключевым ресурсом становится не сырье, а знания и потенциал граждан.

«В проекте новой Конституции человеческий капитал четко определен как главный приоритет развития страны. Особое значение придается образованию, науке, культуре и инновациям, а поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия поднимаются до уровня конституционных принципов. Это показывает, что будущее государства опирается не только на природные ресурсы, но прежде всего на образованных граждан с высоким интеллектуальным потенциалом», – подчеркнула зампремьера.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в своей речи отметил, что молодежь - главный интеллектуальный ресурс страны.

«Процветающим Казахстан сделают не нефть и не газ, а вы – ваш интеллект и ваш потенциал. Именно поэтому в проекте новой Конституции столько внимания уделяется знаниям, науке, инвестициям и инновациям. Мы уже приняли Цифровой кодекс, закон об искусственном интеллекте – один из первых в мире. Мы во многом опережаем других, и вы должны держать эту планку. Конституция становится ближе к людям, закрепляя принципы «Закон и порядок», уважение к правам и свободам человека, а также новые акценты – от волонтерства до экологической ответственности. Я считаю важным лично прийти на референдум и поддержать этот документ», –  отметил он.

Председатель правления – ректор КазНПУ имени Абая Болат Тлеп, подчеркнул, что закрепление образования, науки и инноваций как стратегических приоритетов Основного закона задает долгосрочный вектор развития для академического и студенческого сообщества.

О цифровой трансформации рассказала председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова. Она напомнила, что сегодня более 90% государственных услуг доступны онлайн, а около 80% населения поддерживают ускоренные темпы цифровизации. При этом рост цифрового доверия усиливает риски интернет-мошенничества, что делает особенно актуальными положения проекта Конституции о защите персональных данных и обеспечении безопасности граждан в цифровой среде. Она также подчеркнула, что участие молодежи в голосовании является проявлением гражданской ответственности на новом этапе развития страны.

Практическую сторону развития IT-экосистемы Алматы обозначила председатель Общественного совета Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, основатель Qazaq IT Community и CEO Womenin Tech Kazakhstan Асель Болатжан.

«Алматы уже является цифровым сердцем страны – здесь базируется около трети всех IT-компаний Казахстана, формирующих более половины объема IT-услуг. Следующий шаг –  инфраструктурная поддержка системного уровня, включая создание интегрированных площадок для образования, стартапов и исследований. На фоне масштабной цифровизации особое значение приобретает закрепление цифровых прав человека. Проект новой Конституции предусматривает защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни и в цифровом пространстве», –  отметила она.

Тему технологических вызовов продолжил доцент-исследователь кафедры электроники и астрофизики КазНУ Алдияр Агишев, подчеркнув, что правовые нормы должны отвечать темпам научно-технологического развития.

«Современные технологии меняют мир и ставят новые задачи. Закрепление в Конституции положений о цифровой безопасности и защите персональных данных – своевременный шаг. Развитие искусственного интеллекта опирается на инфраструктуру, данные и человеческий капитал. Спрос на вычислительные мощности растет стремительно – суперкомпьютерный кластер КазНУ уже сталкивается с нехваткой GPU-ресурсов для задач ИИ. Это подтверждает, что страна активно движется по пути технологического развития», –  подчеркнул он.

О роли молодежи в информационно-разъяснительной работе и важности закрепления приоритетов образования и науки говорил председатель городского филиала молодежного крыла «Jastar ruhy» Дидарбек Дильдабек, отметив необходимость формирования культуры ответственности и грамотного поведения в цифровой среде. Позицию студенческого сообщества озвучил студенческий омбудсмен города Алматы Айболат Сембиев, подчеркнув, что внимание к науке и цифровизации открывает новые возможности для качественного образования и самореализации молодежи.

По итогам встречи участники подчеркнули, что обсуждение проекта Новой Конституции на площадке университетастало не только разъяснительным мероприятием, но и содержательным разговором о будущем страны, роли человеческого капитала, цифровых технологий и справедливых правил, которые должны обеспечить устойчивое развитие Казахстана на новом этапе.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
А надо ли так?
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Новый общественный договор
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Новая Конституция – документ, направленный на защиту национ…
Известные казахстанцы поддержали проект новой Конституции
Важность открытости и прозрачности
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и свобо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]