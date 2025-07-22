По словам министра, в последние годы были сделаны конкретные шаги по переводу объектов культуры в цифровой формат

Коллаж: Kazpravda.kz

Цифровизация – это не просто обновление отчетности. Это стратегически важный путь сохранения и популяризации национального наследия, способ его передачи будущим поколениям и его интеграции в мировое культурное пространство. Такое мнение высказала министр культуры и информации РК Аида Балаева в интервью газете «Айқын», сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, Аида Балаева отметила, что цифровые технологии, которые ведущие страны мира активно внедряют в сферу культуры, реальный пример того, как стираются границы между зрителем и искусством, и рассказала, как в Казахстане реализуются проекты по цифровизации культурного наследия.

По словам министра, в последние годы были сделаны конкретные шаги по переводу объектов культуры в цифровой формат и внедрению автоматизированных систем.

В этом году в Казахстане запускается единый виртуальный портал музеев – E-museum. Благодаря этой платформе, пользователи по всему миру смогут в интерактивном и 3D-формате ознакомиться с богатейшим культурным наследием страны.

Проект предусматривает внедрение современных визуальных технологий и создание единой электронной музейной базы.

В историко-культурном заповеднике «Ежелгі Тараз ескерткіштері» завершается внедрение системы электронных билетов на объекте «Мавзолей Айша-биби». Система включает турникеты, видеонаблюдение и идентификацию посетителей через Face ID или ID-карту.

Аналогичные автоматизированные системы внедряются на объектах заповедников «Әзірет Сұлтан» (включая мавзолей Арыстан-Баб), «Отырар» и «Карахан».