Аида Балаева: «Цифровизация – гарантия сохранности наследия»

Цифровизация,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

По словам министра, в последние годы были сделаны конкретные шаги по переводу объектов культуры в цифровой формат

Коллаж: Kazpravda.kz

Цифровизация – это не просто обновление отчетности. Это стратегически важный путь сохранения и популяризации национального наследия, способ его передачи будущим поколениям и его интеграции в мировое культурное пространство. Такое мнение высказала министр культуры и информации РК Аида Балаева в интервью газете «Айқын», сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, Аида Балаева отметила, что цифровые технологии, которые ведущие страны мира активно внедряют в сферу культуры, реальный пример того, как стираются границы между зрителем и искусством, и рассказала, как в Казахстане реализуются проекты по цифровизации культурного наследия.

По словам министра, в последние годы были сделаны конкретные шаги по переводу объектов культуры в цифровой формат и внедрению автоматизированных систем.

В этом году в Казахстане запускается единый виртуальный портал музеев – E-museum. Благодаря этой платформе, пользователи по всему миру смогут в интерактивном и 3D-формате ознакомиться с богатейшим культурным наследием страны.

Проект предусматривает внедрение современных визуальных технологий и создание единой электронной музейной базы.

В историко-культурном заповеднике «Ежелгі Тараз ескерткіштері» завершается внедрение системы электронных билетов на объекте «Мавзолей Айша-биби». Система включает турникеты, видеонаблюдение и идентификацию посетителей через Face ID или ID-карту.

Аналогичные автоматизированные системы внедряются на объектах заповедников «Әзірет Сұлтан» (включая мавзолей Арыстан-Баб), «Отырар» и «Карахан».

«Если культура не будет оцифрована – она окажется в изоляции. Современное поколение воспринимает информацию визуально и интерактивно. А значит, если мы хотим заинтересовать молодежь национальной культурой, мы должны говорить на её языке – языке цифровой среды.

Кроме того, цифровизация – это гарантия сохранности наследия. Бумажные документы и рукописи со временем ветшают и теряются, в то время как цифровой формат обеспечивает долговечность, доступность и масштабируемость. Цифровой файл невозможно потерять – он доступен в любой точке планеты, в любое время», — подчеркнула Аида Балаева.

#Минкультуры #цифровизация #наследие #Аида Балаева

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