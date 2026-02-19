Делегацию коалиции возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутаты Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, Сергей Пономарев и др., а студенческое сообщество представили активисты и молодые авторы проектов университета.

Выступая перед молодежью, Аида Балаева подчеркнула, что проект Новой Конституции учитывает глобальные изменения и формирует условия для развития экономики знаний, в которой ключевую роль играют идеи, компетенции и инновации. По ее словам, для студентов и молодых исследователей принципиально важно, что в проекте закрепляются гарантии свободы творчества и защита интеллектуальной собственности.

«Конституция гарантирует свободу слова и свободу научного, технического, художественного творчества. И что принципиально – интеллектуальная собственность охраняется законом. Это означает, что идеи, разработки, код, стартап-продукты, авторские проекты, исследования и результаты творчества получают конституционную опору. Для молодежи это не абстракция, а уверенность в том, что ваши работы защищены и признаются ценностью», – отметила Аида Балаева.

Особый акцент зампремьера сделала на роли образования как базовой конституционной гарантии и основе справедливости возможностей. Она подчеркнула, что доступ к знаниям должен оставаться фундаментом социальной устойчивости и развития человеческого капитала.

Кроме того, в ходе встречи члены Общенациональной коалиции уделили внимание правам граждан в цифровой среде. В частности, вопросам защиты персональных данных и формированию доверия к цифровым сервисам. Необходимо отметить, что в проекте Конституции закрепляется защита персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, что напрямую связано с безопасностью и развитием цифровых инициатив молодежи.

Член Общенациональной коалиции депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, подчеркнул, что образовательные и научные приоритеты должны быть надежно закреплены на уровне Основного закона как основа модернизации экономики и повышения конкурентоспособности страны.

«Знания дают производству возможность модернизироваться, повышать качество продукции, внедрять новые стандарты и оставаться конкурентоспособным. Важно говорить о праве дать детям образование, о доступе к современным знаниям, о том, чтобы молодежь получала востребованные компетенции и могла подниматься на новый профессиональный уровень. Все это должно быть надежно закреплено в Основном законе, потому что Конституция задает фундамент для всей законодательной и бюджетной политики государства», – подчеркнул он.

В ходе встречи студенты также поделились своим мнением о значении проекта Новой Конституции, отметив, что документ воспринимается как стратегическая основа для развития образования, науки и интеллектуального потенциала страны. Студент SDU Максат Айтбек подчеркнул важность закрепления образовательных и научных приоритетов на конституционном уровне.

«Если Конституция делает образование и науку опорой государственной политики, это не просто инвестиции в социальную сферу – это стратегические инвестиции в будущее», – отметил он.

В завершение встречи Аида Балаева побеседовала со студентами и преподавательским составом университета, отметив, что референдум является ключевым механизмом прямого участия граждан в принятии решения о будущем Основного закона.