Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и свободу научного, технического, художественного творчества

Конституционная реформа
175
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматинской области состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» со студентами Университета имени Сулеймана Демиреля, передает корреспондент Kazpravda.kz

Делегацию коалиции возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутаты Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, Сергей Пономарев и др., а студенческое сообщество представили активисты и молодые авторы проектов университета.

Выступая перед молодежью, Аида Балаева подчеркнула, что проект Новой Конституции учитывает глобальные изменения и формирует условия для развития экономики знаний, в которой ключевую роль играют идеи, компетенции и инновации. По ее словам, для студентов и молодых исследователей принципиально важно, что в проекте закрепляются гарантии свободы творчества и защита интеллектуальной собственности.

«Конституция гарантирует свободу слова и свободу научного, технического, художественного творчества. И что принципиально – интеллектуальная собственность охраняется законом. Это означает, что идеи, разработки, код, стартап-продукты, авторские проекты, исследования и результаты творчества получают конституционную опору. Для молодежи это не абстракция, а уверенность в том, что ваши работы защищены и признаются ценностью», – отметила Аида Балаева.

Особый акцент зампремьера сделала на роли образования как базовой конституционной гарантии и основе справедливости возможностей. Она подчеркнула, что доступ к знаниям должен оставаться фундаментом социальной устойчивости и развития человеческого капитала.

Кроме того, в ходе встречи члены Общенациональной коалиции уделили внимание правам граждан в цифровой среде.  В частности, вопросам защиты персональных данных и формированию доверия к цифровым сервисам. Необходимо отметить, что в проекте Конституции закрепляется защита персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, что напрямую связано с безопасностью и развитием цифровых инициатив молодежи.

Член Общенациональной коалиции депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, подчеркнул, что образовательные и научные приоритеты должны быть надежно закреплены на уровне Основного закона как основа модернизации экономики и повышения конкурентоспособности страны.

«Знания дают производству возможность модернизироваться, повышать качество продукции, внедрять новые стандарты и оставаться конкурентоспособным. Важно говорить о праве дать детям образование, о доступе к современным знаниям, о том, чтобы молодежь получала востребованные компетенции и могла подниматься на новый профессиональный уровень. Все это должно быть надежно закреплено в Основном законе, потому что Конституция задает фундамент для всей законодательной и бюджетной политики государства», – подчеркнул он.

В ходе встречи студенты также поделились своим мнением о значении проекта Новой Конституции, отметив, что документ воспринимается как стратегическая основа для развития образования, науки и интеллектуального потенциала страны. Студент SDU Максат Айтбек подчеркнул важность закрепления образовательных и научных приоритетов на конституционном уровне.

«Если Конституция делает образование и науку опорой государственной политики, это не просто инвестиции в социальную сферу – это стратегические инвестиции в будущее», – отметил он.

В завершение встречи Аида Балаева побеседовала со студентами и преподавательским составом университета, отметив, что референдум является ключевым механизмом прямого участия граждан в принятии решения о будущем Основного закона.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Сахарный завод работает стабильно
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Мост, который нужен «заранее»
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Время благих деяний и благочестия
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Нацелены на углубление кооперации
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Открытый и содержательный разговор
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Семейное фото
Сбои в доставке газет в села могут привести к «информационной изоляции» целых территорий – сенатор
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Аида Балаева: У новой Конституции есть полное основание наз…
В Институте экономических исследований обсудили Конституцио…
Акцент на науку, образование и инновации: Аида Балаева о но…
Аида Балаева: Права и свободы человека впервые закреплены к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]