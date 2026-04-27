Аида Балаева ознакомилась с TopIQ Smart Class в столичной школе

В средней школе №99 города Астаны состоялось официальное открытие инновационного образовательного пространства, объединяющего современные технологии и выводящего учебный процесс на новый уровень. Пилотный проект TopIQ Smart Class внедрен акиматом города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

С возможностями новой системы заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева ознакомилась в ходе открытого урока, на котором были продемонстрированы ключевые функции и практический потенциал инновационного класса.

TopIQ Smart Class представляет собой единую цифровую экосистему, в которую входят smart стол, smart парты и smart доска, работающие во взаимосвязи. В системе также используются технологии искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать учебный процесс и адаптировать его под каждого ученика. Это формирует эффективную, интерактивную и персонализированную образовательную среду.

Аида Балаева отметила, что внедрение инновационных технологий и инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс должно рассматриваться взвешенно и прежде всего с точки зрения их влияния на качество обучения детей.

«Важно понимать, как такие игровые и цифровые форматы отражаются на учебном процессе. Традиционная система обучения также должна сохраняться, необходимо дифференцированно подходить к преподаванию предметов и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Главная задача учителя — не только передача знаний, но и формирование личности, воспитание ответственного и достойного гражданина. В этой связи важно провести сводный анализ преимуществ и возможных рисков», — отметила вице-премьер.

Класс оснащен 25 smart-партами. Каждая из них предоставляет школьнику индивидуальное цифровое рабочее пространство. С их помощью учащиеся работают с электронными учебниками, выполняют задания, осваивают музыкальные инструменты, а также развивают навыки 3D рисования и моделирования.

Система искусственного интеллекта анализирует успеваемость учеников и автоматически адаптирует задания в зависимости от уровня подготовки. Через smart-парты педагог может в режиме реального времени отслеживать работу каждого ученика, регулировать темп обучения и своевременно оказывать поддержку. Кроме того, аналитические данные на базе AI позволяют объективно оценивать динамику обучения каждого ребенка.

Smart-доска переводит занятия в полностью интерактивный формат. Она дает возможность сохранять учебные материалы в цифровом виде, использовать их повторно, а также проводить уроки с элементами игры и соревнования.

Проект направлен на создание современной интерактивной среды, повышение качества образования и развитие цифровых компетенций нового поколения.