Аида Балаева посетила обновленный музей искусств Кастеева

Культура
121

Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева возобновляет работу после масштабного обновления. Сегодня музей посетила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Комплексная модернизация, проведенная благодаря личной поддержке Главы государства, в относительно короткий срок, была направлена на создание современных условий хранения и экспонирования произведений искусства.

Аида Балаева лично ознакомилась с результатами ремонтных работ: обновлены внутренние помещения и кровля, заменены напольные покрытия, модернизированы инженерные системы, установлен климат-контроль. В результате главная художественная галерея страны соответствует современным мировым стандартам и готова к реализации выставочных проектов международного уровня.

Параллельно ремонту специалисты музея обновили экспозиции. Помимо уже знакомых публике шедевров казахстанского и мирового искусства представлены новые разделы: выставка произведений графика Евгения Сидоркина, экспозиция «Женские образы в казахском искусстве», расширенный блок искусства периода независимости Казахстана, а также раздел новых поступлений зарубежного искусства конца ХХ – начала XXI века.

Примечательно, что возобновление работы музея совпало с двумя юбилейными датами: 90-летием музея и 50-летием здания, в котором галерея размещается с 1976 года.

Проект модернизации реализован при поддержке Министерства культуры и информации РК. Ремонтные работы стали возможны благодаря взаимодействию госорганов, музейного коллектива и партнёров, включая Казахстанский инвестиционный холдинг «Самрук-Қазына» и Общественный фонд «Senim Qogamy».

#ремонт #музей #искусство

