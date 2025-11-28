Аида Балаева представила инициативы по реформированию ТЮРКСОЙ

Культура
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наряду с этим подведены итоги года «Актау – культурная столица тюркского мира»

Фото: пресс-служба Минкультуры

Под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой в Актау состоялось 42-е заседание министров культуры стран ТЮРКСОЙ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На встрече были обсуждены итоговые документы и поручения президентов, озвученные на XII саммите Организации тюркских государств в Габале (Азербайджан), а также принято решение о создании рабочей группы по усовершенствованию работы организации ТЮРКСОЙ на 2026 год.

Наряду с этим подведены итоги года «Актау – культурная столица тюркского мира». В своей речи Аида Балаева отметила, что в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира» была проведена масштабная работа.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. В выступлении он упомянул, что в этом году организация обеспечила участие более трёх тысяч артистов, издала сотни публикаций и цифровых материалов.

«Выражаю искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за поддержку проекта «Актау - культурная столица тюркского мира» в 2025 году. Выступление казахстанского Президента на Габалинском саммите ещё раз подчеркнуло значимость этого статуса для нашего общего культурного пространства. В этом году мы также стали свидетелями исторического события: Главы государств обозначили необходимость укрепления ТЮРКСОЙ в соответствии с вызовами времени и поручили Генеральному секретариату начать эту работу. Это не просто решение – это стратегический рубеж, определяющий будущее культурного сотрудничества стран Тюркского мира», – подчеркнул генеральный секретарь.

В завершение Аида Балаева передала полномочия временного координатора ТЮРКСОЙ коллеге из Узбекистана Озодбеку Назарбекову в связи с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира в 2026 году городу Андижану.

Итогом встречи стало принятие декларации стран-участниц ТЮРКСОЙ.

В заседании приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминов, заместитель министра культуры и туризма Турции доктор Сердар Чам, а также заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) призвана объединить тюркские страны и регионы во имя сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников.

#Минкультуры #ТЮРКСОЙ #реформирование #инициативы

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
При полном достатке топлива
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Артисты «Астана Опера» выступят на гастролях в Омане
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и н…
От истоков к современности
Казахстанский фильм стал лауреатом международного кинофести…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]