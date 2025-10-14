Субботник стал частью респуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на повышение экологической культуры, формирование ответственного отношения к окружающей среде и активное вовлечение граждан в благоустройство своих районов. Во время мероприятия высажены десятки саженцев деревьев, очищена прилегающая территория и общественные зоны. По словам акима, подобные инициативы играют важную роль не только в улучшении городской экологии, но и в консолидации общества.

– Мы хотим, чтобы Шымкент был зеленым и современным мегаполисом, где комфортно жить и отдыхать, – отметил Габит Сыздыкбеков. – Такие инициативы важны не только с точки зрения экологии, но и необходимы для воспитания культуры чистоты и заботы о природе у подрастающего поколения.

Озеленение в Шымкенте продолжается в рамках осеннего этапа работ и общегородской стратегии развития зеленой инфраструктуры. До конца 2025 года в городе планируется высадить более 220 тыс. деревьев, а площадь новых зеленых зон составит свыше 450 тыс. кв. м.

Горожане активно включились в озеленение города. Так, в районе Шымкент Сити в ходе акции «Таза бейсенбі» жители совместно с представителями местной власти высадили более 2,6 тыс. саженцев чинар – деревьев, хорошо приспособленных к климату региона.

Одновременно в городе внедряются системы автоматического полива, благоустраиваются газоны и территории вдоль дорог, в парках, скверах и жилых массивах. Городские власти также работают над созданием элект­ронного учета деревьев и инвентаризацией зеленых насаждений, что позволит эффективнее планировать и контролировать процесс озеленения в каждом районе мегаполиса.

Регулярные субботники, экологические марафоны, посадка деревьев и просветительские мероприятия в рамках «Таза Қазақстан» становятся важной частью городской жизни, формируя ответственное отношение к окружающей среде и усиливая участие горожан в экологичном развитии Шымкента.