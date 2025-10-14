В мегаполисе прошел масштабный общегородской субботник, собравший сотрудников государственных учреждений, представителей общественных организаций, волонтеров и неравнодушных жителей. Особое внимание к мероприятию привлекло участие акима города Габита Сыздыкбекова, который присоединился к уборке территории и посадке деревьев в микрорайоне Астана.
