Акимат области Абай незаконно затянул запуск проекта стоимостью в 40 млрд тенге

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В пресс-службе прокуратуры области Абай сообщили о нарушении прав ТОО "SG Solution" акиматом региона, передает Kazpravda.kz.

"Прокуратурой области защищены права субъекта бизнеса ТОО "SG Solution", реализующего инвестпроект с немецкой компанией CEDRUS GMBH по строительству на станции Жаланашколь Урджарского района порта Alakol Port. Стоимость проекта оценена в 40 млрд тенге с созданием свыше 1000 рабочих мест", - сообщили в надзорном органе.

Прокуроры установили, что областной акимат после признания проекта инвестиционным, более трех месяцев незаконно затягивал процесс утверждения постановления для дальнейшего получения земельного участка и реализации инвестпроекта.

Отмечается, что лишь после обращения предприятия в прокуратуру области права инвестора были восстановлены.

По информации прокуроров, виновного руководителя отдела управления предпринимательства области привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, также ранее госслужащего наказали за бюрократическую волокиту в Семее.