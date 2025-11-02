Акмолинский параспортсмен стал чемпионом этапа Кубка мира

Спорт
17
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Спортсмен из Акмолинской области Еркин Габбасов завоевал «золото» на этапе Кубка мира по пара пулевой стрельбе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физкультуры и спорта.

Фото пресс-служба управления физкультуры и спорта

Соревнования, стартовавшие 24 октября, проходят в Дубае. Завершится этап Кубка мира завтра, 3 ноября. Честь Акмолинской области в составе национальной сборной Казахстана защищали два спортсмена из спортивного клуба «Мерген» Кокшетау — Еркин Габбасов и Рамазан Мукатаев.

По итогам соревнований Еркин Габбасов стал чемпионом в личном зачете (класс R-1). А в паре с Рамазаном Мукатаевым занял третье место в командных соревнованиях.

#Акмолинская область #Кубок мира #параспорт

