Спортсмен из Акмолинской области Еркин Габбасов завоевал «золото» на этапе Кубка мира по пара пулевой стрельбе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физкультуры и спорта.

Фото пресс-служба управления физкультуры и спорта

Соревнования, стартовавшие 24 октября, проходят в Дубае. Завершится этап Кубка мира завтра, 3 ноября. Честь Акмолинской области в составе национальной сборной Казахстана защищали два спортсмена из спортивного клуба «Мерген» Кокшетау — Еркин Габбасов и Рамазан Мукатаев.

По итогам соревнований Еркин Габбасов стал чемпионом в личном зачете (класс R-1). А в паре с Рамазаном Мукатаевым занял третье место в командных соревнованиях.