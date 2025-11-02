Акмолинский параспортсмен стал чемпионом этапа Кубка мира
Спортсмен из Акмолинской области Еркин Габбасов завоевал «золото» на этапе Кубка мира по пара пулевой стрельбе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физкультуры и спорта.
Соревнования, стартовавшие 24 октября, проходят в Дубае. Завершится этап Кубка мира завтра, 3 ноября. Честь Акмолинской области в составе национальной сборной Казахстана защищали два спортсмена из спортивного клуба «Мерген» Кокшетау — Еркин Габбасов и Рамазан Мукатаев.
По итогам соревнований Еркин Габбасов стал чемпионом в личном зачете (класс R-1). А в паре с Рамазаном Мукатаевым занял третье место в командных соревнованиях.