Кариму Масимову отказали в помиловании - депутат

Осужденному за государственную измену и попытку захвата власти экс-главе КНБ Кариму Масимову отказали в помиловании, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Подробнее об этом на своей странице в Facebook сообщил мажилисмен Марат Башимов.

«На последнем заседании комиссии были предварительно рассмотрены некоторые материалы о помиловании. Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопросов о помиловании К. Масимова, Комиссией рекомендовано ему отказать», – проинформировал депутат Мажилиса.

Ранее стало известно, что соответствующее ходатайство на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева недавно было направлено из следственного изолятора в Астане.

Напомним, в апреле 2023 года экс-главу КНБ осудили на 18 лет лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских событий в 2022 году.