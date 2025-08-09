Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде

Таза Казахстан
220
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

По итогам конкурса лучшие команды будут награждены денежными призами, передает Kazpravda.kz

Фото: Ансар Кауленов

«Сохрани чистоту – защити будущее!» - под таким названием в Кызылорде состоялась акция-конкурс по сбору мусора.

Мероприятие прошло в честь Международного Дня молодежи на автодороге от аэропорта «Коркыт Ата» до дачного массива «ПМК-29».

Как отметил глава городского отдела общественного развития Айдын Кайруллаев, молодежная акция проведена для повышения экологической грамотности молодежи и воспитания бережного отношения к природе.

"В областном центре активно развивается волонтерское движение, направленное на сохранение чистоты окружающей среды, - отметил Айдын Кайруллаев. – Молодежь участвуют в акциях по санитарной очистке и озеленению города, способствуя формированию экологической культуры и решению местных экологических проблем".

По данным директора Молодежного ресурсного центра Qosyl Медета Жорабека, в эко-конкурсе приняли участие 10 молодежных команд по 10 человек в каждой - «Жастар рухы», «Эко Qyzylorda», «Қырандар», «Жасыл ел», «Нұршуақ», «Атамекен» и другие.

"Участникам определили территории вдоль трассы, на уборку растительных и бытовых отходов командам дали час, - сказал Медет Жорабек. – По итогам акции на полигон ТБО вывезено около полутора тонны мусора. При определении победителя и призеров качество работы оценивалось по специальным критериям - учитывались время, уровень сортировки, вес и объем мусора".

По итогам конкурса лучшие команды будут награждены денежными призами. Награждение пройдет на закрытии областной декады в честь Международного дня молодежи.

#Кызылорда #экология #Таза Қазақстан

