Сегодня у казахстанцев все активнее пробуждается интерес к традиционным ценностям, истории народа и страны, и в том числе к культуре всадничества, веками бывшей неотъемлемой частью менталитета кочевников. И вот уже частные конюшни, где желающие могут покататься на лошадях, есть буквально во всех городах – сюда приезжают семьями на отдых, здесь устраивают фотосессии.

А вот в селе Кеменгер действует конный клуб «Аламан» совершенно иного формата – это не разовое развлечение, а регулярные занятия, и лошадь для аламановцев – это и домашнее животное, и помощник в работе, и настоящий друг. Действует клуб при местном Высшем инновационном аграрном колледже Ertis, а инициатором его создания стал заместитель руководителя этого учебного заведения ­Ерсаин Дюсенов. Он же обучает студентов верховой езде и уходу за животными.

Отметим, что в 2018 году колледж завоевал звание лучшего в Прииртышье и получил грант акима области в 50 млн тенге. На эти средства был оборудован современный ветеринарный комплекс с хирургическим отделением для лечения всех видов животных, в том числе лошадей. Есть здесь и лаборатория для ветеринарно-санитарной экспертизы, и передвижная стоматологическая установка, и хирургический ангиограф и другое необходимое оборудование, чтобы на практике постигать азы профессии. Казалось бы, зачем еще клуб?

На вопрос, почему при колледже вообще появилось такое неформальное подразделение, Ерсаин Кабидоллинович без раздумий отвечает встречным вопросом: что же это за сельский ветеринар, который не умеет ездить верхом? И поясняет.

– Когда мы с коллегами начали изучать этот вопрос, выяснилось, что в основном в селах лошадей сейчас держат ради мяса, а хорошо ездить на них умеют единицы, ездовых животных практически нет в частных подворьях. А мы в колледже обучаем ветеринаров, и они должны не только уметь ухаживать за лошадьми и лечить их, но и хорошо держаться в седле, – считает руководитель клуба. – Я сам впервые сел в седло в пятилетнем возрасте – отец был животноводом, всему учил с малых лет. И позднее, после получения образования, во время работы ветврачом, а после – сельским акимом в родном ауле Малыбай, всегда у меня были лошади. Считаю, что ветеринарному врачу надо знать про них все – как подойти, как обуздать. Ребята должны не бояться сесть на лошадь, уметь чувствовать нрав, характер коня. Теперь вот наши студенты из клуба приручают даже строптивых жеребцов.

Сейчас в отделении ветеринарии колледжа обучаются примерно 200 студентов – будущие ветеринары и зоотехники. А конный клуб давно стал крепкой частью его учебного хозяйства, где кроме лошадей, также содержатся 32 коровы, 50 овец, куры разных пород. Есть у колледжа и свой земельный надел, который возделывают будущие агрономы и механизаторы – выращивают гречиху, подсолнечник, фуражные культуры, во время сенокоса заготавливают сено, конечно же, учхоз полностью механизирован. Словом, это подразделение – важная часть, отвечающая за практические навыки. И даже несмотря на то, что учебное заведение сотрудничает с десятками сильных агропредприятий регио­на, где студенты проходят оплачиваемую практику (со средним доходом в 250 тыс. тенге), учхоз не теряет своего значения. Сюда приходят студенты начиная со второго курса и именно здесь получают первую базу – что и как делать руками. Под наставничеством педагогов и мастеров производственного обучения они осваивают такие важные составляющие профессии ветеринара, как вакцинация скота и другие плановые профилактические процедуры – кастрация баранчиков и бычков, стрижка овец, уборка и дезинфекция помещений, искусственное осеменение, закладка яиц в инкубатор и так далее.

К слову, сегодня в колледже получает профессию ветеринара и городская молодежь. Возможно, первое время им чуть сложнее погружаться в профессию, чем ребятам из сельских районов. Но ветеринары теперь очень вос­требованы и в городах. Как отметил Ерсаин Кабидоллинович, буквально недавно семь студенток выступали перед сокурсниками с отчетом о прохождении практики в лучших ветклиниках Павлодара, где горожане лечат своих собак и кошек. Но откуда бы ни приехали на учебу студенты, всех их роднит любовь к животным.

– Когда на Наурыз в 2019 году мы торжественно презентовали наш клуб, все жители были в восторге – наши ребята и девчата в красивых национальных костюмах прошлись верхом конным парадом через все село, люди с удовольствием фотографировались, были скачки. Но признаюсь, тогда у нас были всего две собственные старенькие лошадки, а с организацией нам помогали местные хозяйства, предоставляя животных, – вспоминает Ерсаин Дюсенов.

Сегодня у клуба пять других лошадей – пока этого достаточно для 15 активных студентов, регулярно посещающих занятия в «Аламане». Проходят они 1–2 раза в неделю. Учащиеся приезжают в учхоз и сразу приступают к работе: нужно загнать в денник, накормить и напоить животное, оседлать, почистить при необходимости. Но самое любимое, конечно, это верховая езда – упражнения на импровизированном открытом манеже, ­элементы выездки и просто веселое общение с этими благородными красавцами.

– С самого начала мы уделяем особое внимание соблюдению техники безопасности – этому студентов обучают в первую очередь, и все правила они обязаны строго выполнять, – продолжает руководитель клуба. – И тут нет различий, кто под седлом – резвый мерин или добродушный пони. А у нас, кстати, очень разные животные. Например, бодрый жеребец Шайтан – рабочая лошадь, возит на санях сено, корм для скота и другие грузы. Любимчик студентов – мерин серой масти, иноходец Джорга. На нем, как на иномарке едешь, – мягко, без рывков, стакан с водой в руке будешь держать, не расплескаешь. Приобретали у местного крестьянского хозяйст­ва, пришлось поуговаривать, но согласились продать ради студентов. Двухгодовалым жеребчиком несколько лет назад купили мы рыжего Джирку – кастрировали на базе колледжа, воспитанники клуба обучали, у него много энергии и веселый нрав.

В «Аламане» подчеркивают: катание и прогулки на лошадях – это вклад в здоровье и хорошее настроение. Участники клуба уже не раз проводили открытые уроки верховой езды для других студентов, для жителей Кеменгера и Павлодарского района, приглашали на занятия и школьников во время летних каникул. Невероятное впечатление на них произвела ласковая пони Зефирка, специально приобретенная для приобщения к клубу самых маленьких жителей Кеменгера. Пони назвали так из-за ее любви к сладостям, а вот ее жеребенку (Зефирка принесла потомство, уже живя в учхозе) дали имя Ероша. Между прочим, в честь основателя клуба – так он переживал за новорожденного малыша, что звонил в учхоз каждый час, чтобы узнать, как дела.

За годы работы «Аламана» через клуб прошли десятки студентов, каждый из которых находил здесь что-то интересное для себя. В числе самых активных сегодня – третьекурсник Хайрым Берикбек. В этом году он стал победителем республиканского чемпионата профмастерства WorldSkills Kazakhstan 2025 в компетенции «Ветеринария».

– Конечно, на чемпионате совсем не требовалось демонстрировать навыки верховой езды, но при этом я считаю, что участие в клубе «Аламан» помогает мне узнавать больше о профессии, получать уникальные знания, – говорит Хайрым. – И я люблю лошадей – это одно из самых умных животных, не просто помощник, но и друг человека.