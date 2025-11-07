7 ноября в Казахстане отмечается День военного журналиста — праздник тех, кто своим пером, камерой и словом стоит на информационном рубеже, рассказывая о повседневной службе, подвигах и традициях защитников Отечества

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этом году дата совпала с важным событием в истории военной прессы — в канун профессионального праздника вышел 3 500-й номер газеты «Қалқан», официального издания Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

История военной журналистики страны неразрывно связана с деятельностью печатных изданий войск правопорядка. Всё началось в 1961 году, когда был выпущен первый номер газеты «На боевом посту», ставшей основой современного «Қалқана». С тех пор более шести десятилетий журналисты войск честно и объективно освещают службу военнослужащих, сохраняя верность традициям и духу армейского братства.

За это время газета несколько раз меняла название — «Дзержинец», «Қалқан»-«Щит», «Қалқан», — но её миссия оставалась неизменной: отражать повседневную жизнь гвардейцев, рассказывать об их служебных буднях, спортивных победах, примерах мужества и преданности делу защиты правопорядка.

Сегодня «Қалқан» продолжает активно развиваться. Газета превратилась в современный мультимедийный центр Национальной гвардии, где печатное слово гармонично сочетается с цифровыми форматами. Обновлённый дизайн, внедрение QR-кодов, визуальные репортажи и интерактивные публикации делают контент доступным и интересным для широкой аудитории.

Современная редакция активно работает и в социальных сетях — Instagram, Aitu, Facebook, TikTok, YouTube, где новости, интервью и документальные видео о гвардейцах собирают тысячи просмотров. Такой формат позволяет доносить дух воинской службы до молодого поколения, формируя уважение и гордость за людей в форме.

Наряду с газетой издаются и другие медиа-проекты Национальной гвардии — журнал «Бүркіт», учебно-методический сборник «Ұлттық ұлан жаршысы», документальные фильмы видеостудии, книги о героических страницах истории войск. Эти издания стали настоящей летописью служебного долга, мужества и патриотизма.

Особое место занимает видеостудия Национальной гвардии, выпускающая документальные и короткометражные фильмы о службе и жизни гвардейцев. Их работы можно увидеть в социальных сетях и на цифровых площадках, где они находят широкий отклик среди зрителей.

Медиапроекты редакции не только рассказывают о героях, но и вдохновляют новое поколение журналистов, офицеров и солдат, которые сегодня продолжают традиции честной и ответственной информационной службы.

Военные журналисты Национальной гвардии достойно несут службу на информационном фронте. Их перо, камера и микрофон — это оружие правды, которым они укрепляют доверие общества к армии, формируют положительный образ гвардейца и воспитывают в каждом читателе чувство гордости за свою страну.