Алатау станет первым крипто-городом в ЦА

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Главы государства на совещании по развитию города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алатау должен стать стратегической площадкой ускоренного развития цифровых активов и создания новой финансовой архитектуры страны. 

«Финансовый рынок Казахстана находится в стадии динамичной трансформации. Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный в нашей стране, способствует развитию финтех-индустрии. В этом плане решающее значение отводится Алатау, как первому крипто-городу в нашей части мира. Для развития этой сферы нужно в сжатые сроки устранить избыточные барьеры и запустить новые финансовые инструменты. Необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества. Особую роль в этой системе сыграет цифровой тенге. Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции», – пояснил Глава государства.

Также он добавил, что следует также ускорить практическую реализацию проекта токенизации реального сектора экономики, в том числе недвижимости, объектов инфраструктуры, сырьевых активов. Это позволит сформировать устойчивый и востребованный рынок цифровых инструментов.

«Необходимо на основе цифровой идентификации и прозрачного мониторинга транзакций запустить такую систему контроля, которая обеспечила бы баланс между безопасностью и инвестиционной привлекательностью.  То есть речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #совещание #Алатау #крипто-город #Акода

