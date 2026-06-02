Токаев поручил интенсивно развивать инфраструктуру Alatau City

Такое поручение Глава государства дал на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Не будет преувеличением сказать, что в этой сфере конкретных результатов пока нет. Между тем, сегодня туризм считается важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности», - сказал Президент.

Согласно Генеральному плану, к 2050 году численность жителей города может превысить два миллиона человек. Очевидно, что такой рост создаст серьезную нагрузку как на инженерные сети, так и на социальную инфраструктуру.

В Алатау пока крайне ограниченное количество новых социальных объектов. Несмотря на это, бизнес готов вкладывать средства в инфраструктуру.

«Задача Совета по развитию Алатау и Администрации города – создать понятные правила возврата инвестиций с четкими механизмами и сроками, справедливым распределением нагрузки и рисков», - подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, первостепенным остается вопрос обеспечения города квалифицированными кадрами. В Генплане Алатау район Golden District позиционируется как будущий международный центр образования и науки. Нужно проводить системную работу, направленную на формирование в городе передовой образовательной среды.

«Привлекательным туристическим кластером должен стать район Green District, готовый принять миллионы туристов. Ключевая роль отводится рекреационной зоне озера Капшагай. Однако необходимо создать условия для того, чтобы люди могли отдыхать здесь не только в летние месяцы, но и круглый год – катаясь на лыжах, сноубордах, коньках, занимаясь рыбалкой. В противном случае совершенно очевидно, что все планы так и останутся на бумаге», - отметил Президент.

«Хаотичная застройка побережья водохранилища недопустима, вся работа должна вестись последовательно, в соответствии с генеральным планом. Все сооружения от отелей и ресторанов до парков развлечений и прогулочных зон должны иметь узнаваемый и единый архитектурный стиль. В конечном счете, городская инфраструктура должна проложить путь к стремительному и качественному развитию туризма. Таким образом, поступающие средства можно будет направлять на благо данного региона», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды.