Токаев поручил интенсивно развивать инфраструктуру Alatau City

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Такое поручение Глава государства дал на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Не будет преувеличением сказать, что в этой сфере конкретных результатов пока нет. Между тем, сегодня туризм считается важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности», - сказал Президент.

Согласно Генеральному плану, к 2050 году численность жителей города может превысить два миллиона человек. Очевидно, что такой рост создаст серьезную нагрузку как на инженерные сети, так и на социальную инфраструктуру.

В Алатау пока крайне ограниченное количество новых социальных объектов. Несмотря на это, бизнес готов вкладывать средства в инфраструктуру.

«Задача Совета по развитию Алатау и Администрации города – создать понятные правила возврата инвестиций с четкими механизмами и сроками, справедливым распределением нагрузки и рисков», - подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, первостепенным остается вопрос обеспечения города квалифицированными кадрами. В Генплане Алатау район Golden District позиционируется как будущий международный центр образования и науки. Нужно проводить системную работу, направленную на формирование в городе передовой образовательной среды.

«Привлекательным туристическим кластером должен стать район Green District, готовый принять миллионы туристов. Ключевая роль отводится рекреационной зоне озера Капшагай. Однако необходимо создать условия для того, чтобы люди могли отдыхать здесь не только в летние месяцы, но и круглый год – катаясь на лыжах, сноубордах, коньках, занимаясь рыбалкой. В противном случае совершенно очевидно, что все планы так и останутся на бумаге», - отметил Президент.

«Хаотичная застройка побережья водохранилища недопустима, вся работа должна вестись последовательно, в соответствии с генеральным планом. Все сооружения от отелей и ресторанов до парков развлечений и прогулочных зон должны иметь узнаваемый и единый архитектурный стиль. В конечном счете, городская инфраструктура должна проложить путь к стремительному и качественному развитию туризма. Таким образом, поступающие средства можно будет направлять на благо данного региона», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды.

«В завершение хочу остановиться на следующем вопросе. Работа по благоустройству города должна проводиться комплексно. Это задача, которая касается абсолютно всех городов Казахстана. Введение специального режима управления, защиту инвестиций и развитие базовой инфраструктуры нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Все эти направления важны. Например, без базовой инфраструктуры и реальной защиты инвестиций – никакой международный инвестор к нам не придет. Это очевидно. А без специального правового режима – не будет возможности применять инновационные подходы. Проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды. Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно.  Всем нам нужны конкретные результаты, а не отчеты на бумаге», - говорит Глава государства.

#Токаев #туризм #АлатауСити

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства
О проблеме с землей для застройки Alatau city высказался То…
Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, со…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]