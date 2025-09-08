Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев

Фото: пресс-служба КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев заявил, что подаст в отставку после крупного поражения от Бельгии в 6-м туре отборочного турнира чемпионата мира - 2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

"Хочу сказать коротко. Все, что произошло, поражение, это моя вина. Напишу, подам в отставку, по приезду сообщу президенту (КФФ) и руководству", - сказал Алиев на послематчевой пресс-конференции.

Алиев официально был назначен главным тренером национальной команды в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Напомним, сборная Казахстана в пяти матчах отбора ЧМ-2026 смогла набрать лишь три очка. Команда под руководством Али Алиева, помимо Бельгии, проиграла также Уэльсу (1:3, 0:1) и Северной Македонии (0:1), а единственную победу смогла добыть в матче с главным аутсайдером группы — сборной Лихтенштейна (2:0).

Следующую игру в текущей квалификации Казахстан проведёт на своем поле с Лихтенштейном 10 октября.

Группа J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)

2. Бельгия – 10 очков (4 матча)

3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)

5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)