Алихан Смаилов прибыл в Узбекистан

Премьер-министр РК Алихан Смаилов, по поручению главы государства, прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

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В преддверии мероприятия в Ташкенте состоялась встреча Алихана Смаилова с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В первую очередь премьер-министр передал теплые слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что сегодня отношения двух стран являются ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании.

Как отметил Алихан Смаилов, реализация всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, находится на контроле правительств РК и РУ. Одним из приоритетных направлений здесь является создание прочной и устойчивой экономической платформы двустороннего взаимодействия.

«Узбекистан – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в $5 млрд. Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд», — сказал премьер-министр.

Правительство Казахстана приложит все усилия для поступательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Шавкат Мирзиёев отметил, что стратегические договоренности между двумя странами планомерно реализуются. Это в том числе касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.