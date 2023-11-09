Алихан Смаилов прибыл в Узбекистан

Правительство
89

Премьер-министр РК Алихан Смаилов, по поручению главы государства, прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: https://t.me/KZgovernment

В преддверии мероприятия в Ташкенте состоялась встреча Алихана Смаилова с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В первую очередь премьер-министр передал теплые слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что сегодня отношения двух стран являются ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании.

Как отметил Алихан Смаилов, реализация всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, находится на контроле правительств РК и РУ. Одним из приоритетных направлений здесь является создание прочной и устойчивой экономической платформы двустороннего взаимодействия.

«Узбекистан – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в $5 млрд. Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд», — сказал премьер-министр.

Правительство Казахстана приложит все усилия для поступательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Шавкат Мирзиёев отметил, что стратегические договоренности между двумя странами планомерно реализуются. Это в том числе касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.

«Все вопросы у нас продвигаются вперед. Я думаю, что ни одного нерешенного вопроса нет. В части торговли те проекты, о которых мы договорились с президентом Казахстана, помогут нам в достижении новых рубежей», — сказал президент Узбекистана.

#Узбекистан #Смаилов #визит #Мирзиёев #ОЭС

Популярное

Все
Домбристы ансамбля «Шалқыма» победили на Fest Festival в Ташкенте
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Благодаря программе «Аңсаған сәби» казахстанцев станет больше
Казахская Мария Кюри
Танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Заложники ситуации
Оплату за проезд предложено изменить
С уважением к многовекторности
Зона «красная», износ – высокий
Наш опыт – пример для многих
Рациональная демократия. Философия политических реформ президента
На высоком уровне
Взаимное обогащение
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
Плохой ли менеджер государство?
В честь защитника Родины
В гости к Достоевскому
Здесь будет город-сад!
Весь мир – одна семья
«Как не любить мне эту землю...»
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
Ни к селу ни к городу
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Приказ выше кодекса?
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

Глава Минэкономики объяснил, почему бизнесу не стоит тревож…
В Казахстане ускорят внедрение 5G и подключат сельские школ…
План законопроектных работ рассмотрен в правительстве
Смаилов: казахстанцы без хлеба не останутся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]