С начала года к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 50 жителей Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы областной прокуратуры, по статье 139 Уголовного кодекса («Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей») осуждены 33 человека. Производство еще по 17 делам прекращено в связи с добровольным погашением задолженности.

– К примеру, районным судом к одному году ограничения свободы был приговорен мужчина, более двух лет не исполнявший алиментные обязанности перед своим ребенком, – сообщила официальный представитель надзорного органа Аида Иманалиева.

Его задолженность превысила 2 миллиона тенге. У других злостных неплательщиков в счет погашения долгов были изъяты четыре объекта недвижимости – дома и земельные участки.

Кроме того, по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлечены 169 граждан, из которых 108 подвергнуты аресту сроком до пяти суток. В общей сложности за три последних года взыскано свыше 7 млрд тенге в пользу 12 тыс. детей. По словам прокуроров. такие меры стали показательной практикой для всех, кто сознательно уклоняется от исполнения родительских обязанностей.