Алимханулы выбрал следующего соперника и бросил ему вызов

Бокс
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Он уже поставил об этом в известность свою команду

фото Нургали Жумагазы

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил, что хочет провести объединительный бой с владельцем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

По словам «Казахского стиля», он уже поставил об этом в известность свою команду.

«Мне нужен этот третий титул! Сейчас меня не интересует никакой другой бой, кроме того, который принесет мне третий пояс!

Карлос Адамес, я сказал моему менеджеру, что ты единственный, с кем я хочу драться! Теперь твоя очередь. Поговори со своей командой и давай сделаем так, чтобы этот бой состоялся — никаких отговорок, никаких задержек. Давайте дадим фанатам то, чего они хотят!» — обратился к Адамесу в соцсети Х Жанибек.

Напомним, что 5 апреля в Астане Жанибек Алимханулы провел защиту титулов, нокаутировав в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге.

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