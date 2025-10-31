По его словам, объем обрабатывающей промышленности за 10 лет вырос почти на 50%, но этот результат достигнут в условиях жестких глобальных барьеров

Казахстану сложно перестроить экономику, потому что развитые страны не продают ключевые технологии для производства сложных товаров. Об этом сообщил советник Премьер-министра РК Алишер Кожасбаев в интервью Tengri TV, передает Kazpravda.kz

«Нам очень сложно поставлять на мировые рынки конечную продукцию. По технологиям – это технологии, которые никто никому не продает, особенно если это маржинальный продукт какой-нибудь сложный. Никто никому технологии просто так не отдает. Ни за какие деньги», — сказал советник.

По его словам, объем обрабатывающей промышленности за 10 лет вырос почти на 50%, но этот результат достигнут в условиях жестких глобальных барьеров.