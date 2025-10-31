Алишер Кожасбаев: Не так просто взять и перестроить экономику

Экономика
78

По его словам, объем обрабатывающей промышленности за 10 лет вырос почти на 50%, но этот результат достигнут в условиях жестких глобальных барьеров

Скриншот с видео Tengri TV

Казахстану сложно перестроить экономику, потому что развитые страны не продают ключевые технологии для производства сложных товаров. Об этом сообщил советник Премьер-министра РК Алишер Кожасбаев в интервью Tengri TV, передает Kazpravda.kz

«Нам очень сложно поставлять на мировые рынки конечную продукцию. По технологиям – это технологии, которые никто никому не продает, особенно если это маржинальный продукт какой-нибудь сложный. Никто никому технологии просто так не отдает. Ни за какие деньги», — сказал советник.

По его словам, объем обрабатывающей промышленности за 10 лет вырос почти на 50%, но этот результат достигнут в условиях жестких глобальных барьеров.

«Каждый процент там дается с болью. Каждый процент связан с технологиями, с людьми обученными, которые там работают. Связан с огромным предпринимательским стрессом, пока он все это организовал, пока он все через все эти тернии предпринимательства прошел», — заявил Кожасбаев.

#экономика #технологии #мнение

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Цифровая революция в глубинке
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Хаб больших возможностей
Дорожные службы готовы к зиме
Все внимание – селу
Зоозащитники предлагают
Тараз обновляет транспортные артерии
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
Ақ мешіт – символ старого города
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой …
Казахстанцы стали реже переводить деньги за границу
Недвижимость должников на 1,5 млрд тенге передали столичной…
Мультимодальные грузоперевозки открылись по маршруту Пекин-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]