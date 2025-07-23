Житель Алматы Тлеужан Ахметхан оказал первую помощь женщине, попавшей в ДТП, еще до приезда «Скорой», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Асем Серикова ехала на машине с дочкой, когда, не справившись с управлением, врезалась в металлическое ограждение на углу улиц Розыбакиева - Аль-Фараби. Ребенок не пострадал, но она ударилась головой о козырек от солнца.

- От шока у меня начали трястись руки, начало рвать, я впала в оцепенение, у меня против моей воли скрючились кисти, начало рвать, - рассказывает женщина. - Рядом начали останавливаться машины. Один автолюбитель вызвал «Скорую», позвонил моему мужу, успокаивал дочь, а мне, чтобы пришла в себя, стал обтирать водой руки, шею и лицо, массировать руки.

Парень дождался моего мужа и медиков. Обошлось, к счастью, без тяжелых травм - у меня оказалось лёгкое сотрясение мозга. Позже мы узнали, что человеком, первым оказавшим мне помощь, был 31-летний Тлеужан Ахметхан, который в 2023 году во время пожара в микрорайоне «Аккент» вывел из горящего дома 16 человек еще до приезда пожарных, за что был удостоен медали «Ерлігі үшін». Низкий поклон этому человеку! - поделилась Асем Серикова.