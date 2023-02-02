Алматинец застрелил жену и убил себя: соседи рассказали подробности

Стали известны новые подробности жуткой семейной трагедии в городе Алматы, когда мужчина застрелил жену, а затем покончил с собой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz .

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, 31 января в Алматы, в микрорайоне Курамыс, 48-летний алматинец во время ссоры с супругой схватился за ружье. После решил убить и себя.

Окровавленных родителей обнаружил вернувшийся с работы сын. Он позвал на помощь соседей. Последние предполагают, что на такой шаг мужчина мог пойти из-за перспективы развода.

«Убийство было на фоне ревности, муж убил жену. Обнаружили в 19:20. Сын приехал, позвонил мне, я пришел. Просто на фоне ревности. Полиция с 19:30 до 5 утра была. Не в разводе, подавали на развод», – утверждает сосед.

Действительно ли ревность стала причиной убийства и самоубийства, выяснят полицейские. Заведено уголовное дело.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Убийство». Назначены экспертизы», – прокомментировала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Отметим, что в Алматы это уже второй подобный случай. 2 недели назад парень убил свою девушку, а после совершил суицид.