Фото: акимат Алматы

Мальчики и девочки из разных классов откликнулись на эту инициативу с большим воодушевлением. Они с удовольствием приняли участие в акции на свежем воздухе. К слову, эти деревья дети вырастили сами: весной они посадили семена деревьев, всё лето за ними ухаживали, а теперь пересадили их на постоянное место – в сосновый бор.

– В последнее время мы активнее стараемся привлекать школьников к подобного рода акциям. Это помогает с детства воспитывать у подрастающего поколения любовь к родному городу, уважение к природе, а также, что немаловажно, дети со школьной скамьи понимают, как важно участвовать в общественной жизни города, - подчеркнул экоактивист и депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов.

Он отметил, что эта акция стала частью большого проекта, который волонтёры экологического клуба реализуют на протяжении года. Создатели парка уверены, что в будущем этот сосновый бор можно будет назвать алматинским Версалем в миниатюре.

В завершении акции каждый школьник получил сертификат, свидетельствующий о личном вкладе в развитие питомника и парка «Сосновый бор».