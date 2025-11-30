Впервые в городе планируется системно охватить все основные источники загрязнения и создать механизмы, которых в казахстанском регулировании не существовало, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2024 году составлял 189 тыс. тонн. Из них 60 % пришлось на автотранспорт, включая въезжающие машины, и остальное на промышленные предприятия, частный сектор и бани, использующие твердое топливо. Эти цифры стали ключевым основанием для пересмотра всей городской политики в сфере охраны атмосферного воздуха и запуска реформ, которые продолжаются уже несколько лет. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Центральным элементом нового этапа работы стал проект правил охраны атмосферного воздуха «О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы», который был разработан в этом году и в настоящее время проходит процедуру согласования. Документ создает правовую базу для внедрения мер поддержки населения и бизнеса, стимулирующих переход на более экологичные технологии и обновление автопарка. Он также открывает возможности для развития новых инструментов мониторинга качества воздуха, совершенствования процедур технического осмотра с акцентом на фактические выбросы автомобилей, а также для закрепления мер ответственности за нарушения.

Таким образом, даже при своей рамочной природе, проект уже содержит важные положения, без которых невозможно двигаться дальше к формированию целостной системы экологической политики города в части охраны атмосферного воздуха.

Впервые в Алматы планируется системно охватить все основные источники загрязнения и создать механизмы, которых в казахстанском регулировании не существовало. Задача правил – задать архитектуру, на которую в ближайшие годы будут последовательно добавляться конкретные инструменты: контроль выбросов автотранспорта, экологическая классификация машин, усиление роли техосмотра, регулирование предприятий, создание зоны пониженных выбросов, единая система мониторинга и порядок действий в периоды НМУ (неблагоприятных метеорологических условий).

Эффект после принятия Правил будет многоплановым. Автопарк, как главный источник загрязнения, впервые окажется под реальным экологическим контролем: оценки фактических выбросов, учет экологического класса и надзор за техосмотром позволят постепенно вытеснять наиболее загрязняющие машины и стимулировать обновление транспорта. К слову, автомобили экокласса ЕВРО-0 дают до 84 % всех транспортных выбросов.

Предприятия III категории, которые раньше фактически работали вне полноценного экологического надзора, должны будут соблюдать новые требования и проходить регулярную проверку, что снизит их совокупный вклад в формирование смога. Создание зоны пониженных выбросов (LEZ – зоны) позволит устранить локальные очаги загрязнения в наиболее уязвимых районах города. А единая система мониторинга обеспечит оперативное управление качеством воздуха и прозрачность данных для жителей.

Параллельно по инициативным предложениям акимата города Алматы уже несколько лет обновляется законодательство, на базе которого эти Правила смогут заработать. В 2023-2025 годах приняты важные поправки: от расширения полномочий маслихата по утверждению экологических правил до реформы техосмотра и ужесточения ответственности за превышение выбросов. С апреля 2025 года станции техосмотра работают в разрешительном порядке, под онлайн-контролем и с обязательным экологическим оборудованием. За нарушения предусмотрены крупные штрафы и лишение разрешения.

Последовательно ведется и работа с крупными источниками загрязнения. Газификация частного сектора выходит на финальный этап. Доля газификации частного сектора в Алматы составляет 99,4 %, 907 частных домов пока не подключены к газоснабжению. До конца этого года к газу будут подключены 126 домов.

Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ позволит к 2027 году снизить их выбросы почти в 15 раз. Отметим, что на ТЭЦ-2 завершены подготовительные работы, и сейчас активно идут строительно-монтажные работы на основных объектах станции. Уже установлены две газовые турбины с генераторами, третья будет смонтирована в ближайшие месяцы. На пункте подготовки газа идет монтаж оборудования, а на водоподготовке – возведение основных конструкций. На ТЭЦ-3 продолжаются работы по установке первого комплекта газовой турбины и генератора. Переход обеих станций на газ станет важным шагом в улучшении качества воздуха в городе.

В сфере транспорта проводится масштабная модернизация: с 2024 года в Алматы запрещены закупы дизельных автобусов, парк общественного транспорта обновляется газовыми и электрическими моделями. Ожидается, что концу 2025 года доля экологичного транспорта – коммунальных автобусов - достигнет практически 100 %. Вдвое увеличивается количество электрозарядных станций, что помогает горожанам переходить на электромобили.

Особое внимание уделяется зеленому фонду – важному элементу городской экосистемы. Благодаря внедрению новых стандартов посадки, в том числе крупномерных деревьев, систем автополива в Алматы реализуется программа высадки 2,5 млн зеленых насаждений до 2030 года. За два года отпад саженцев удалось снизить втрое – с 30 % до 10. Работы проводятся в рамках статуса «Алматы – город-сад».

Таким образом, работа, проводимая на протяжении последних лет, постепенно складывается в комплексную экологическую политику. Принятие правил охраны атмосферного воздуха станет ключевым шагом, который объединит разрозненные меры в единую систему и позволит городу перейти от локальных решений к устойчивому снижению загрязнения. Эти изменения рассчитаны на долгосрочный эффект, а выполнение всех запланированных мер позволит Алматы сделать воздух чище уже в ближайшие годы и закрепить результат в перспективе.