Новая партия зарегистрирована в Казахстане

Сегодня в соответствии с законодательством Казахстана министерством юстиции зарегистрирована политическая партия «Әділет», сообщает Kazpravda.kz

Партия объединяет представителей различных профессиональных сфер: людей труда, работников нефтесервисной и горно-металлургической отраслей, шахтеров, представителей спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT-сектора, юриспруденции и креативных индустрий.

В основе программы партии лежат принципы справедливости, ответственности, равноправия, патриотизма и прогресса.

Среди ключевых приоритетов обозначены укрепление принципов законности и правопорядка, развитие эффективных институтов, поддержка регионов, цифровизация, развитие человеческого капитала и формирование конкурентной экономики.

«Əділет» рассматривает свою деятельность как вклад в развитие справедливого, современного и конкурентоспособного Казахстана, опираясь на профессиональный подход, общественный диалог и ответственную общественную повестку.

В ближайшее время новая политическая партия планирует заняться формированием организационной структуры и работой в регионах.