Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров одержал победу на чемпионате мира WFADS в Дубае (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В решающем противостоянии Закиров выиграл у американца Мигеля Росарио (би-бой Gravity). Третье место занял Руслан Файзрахманов из России (би-бой Ruslan Footrockets).

Стоит отметить, что в 2024 году Амир Закиров принял участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Казахстанец дошел до 1/4 финала, заняв в итоге восьмое место.