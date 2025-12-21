Амир Закиров завоевал «золото» чемпионата мира по брейкингу
Би-бой Amir дошел до финала соревнований среди взрослых
Лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров одержал победу на чемпионате мира WFADS в Дубае (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В решающем противостоянии Закиров выиграл у американца Мигеля Росарио (би-бой Gravity). Третье место занял Руслан Файзрахманов из России (би-бой Ruslan Footrockets).
Стоит отметить, что в 2024 году Амир Закиров принял участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Казахстанец дошел до 1/4 финала, заняв в итоге восьмое место.