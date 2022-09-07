АНК должна содействовать пресечению любых попыток разыграть «этническую карту» в политическом поле страны

Казахстан – наша главная ценность

Роль Ассамблеи народа Казахстана в свете приоритетов, обозначенных Главой государства в новом Послании, обсудили на расширенном заседании Совета АНК.

Как подчеркнул заместитель Председателя АНК, председатель РОО «Конгресс татар и башкир Казахстана» Тауфик Каримов, в Послании Президент дает четкий сигнал: единство, согласие и сплоченность народа имеют четкое эконом-измерение – от стабильности и единства во многом зависит успех экономических реформ, которые создают материальную основу социального благополучия, мира и согласия в нашей стране.

Отметив, что выступление Касым-Жомарта Токаева стало ответом на очень многие важные чаяния и запросы казахстанского общества, Тауфик Каримов подчеркнул: в целом предложенный в Послании пакет экономических реформ глубоко меняет характер развития страны, делает его нацеленным на раскрытие потенциала граждан. А дополняют его системные меры социального блока, которые обеспечат скоординированное и сбалансированное совершенствование всех сфер.

– Ассамблея народа Казахстана будет непосредственным участником и активным реализатором задач Послания. Вместе с тем у АНК есть своя особая миссия в создании Нового Казахстана. Мы должны укреплять общественное согласие и общенациональное единство, потому что они были и остаются главными условиями и социальной средой успешных реформ, – подчеркнул зампред Ассамблеи. – Глава государства призвал фокусироваться не на разделительных линиях, а, наоборот, консолидироваться ради достижения масштабных целей. Именно в этом глубинный смысл идеи Нового Справедливого Казахстана. И данный вопрос Президент увязал с особо важной задачей – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность – другого пути нет. В этом контексте Глава государства предельно четко расставил акценты и приоритеты.

Спикер напомнил слова Президента о том, что единство народа всегда было нашей самой главной ценностью, которая сегодня приобретает еще большее значение. Поэтому важно исключить взаимное недоверие и не вносить раздор в общество.

Как подчеркнул Тауфик Каримов, эта установка должна стать генеральной линией. Провокации против стабильности и единства, против мира и согласия должны получать предметную оценку и реакцию со стороны всех членов АНК и управлений внутренней политики регионов.

– Сегодня в информационном пространстве с подачи определенных политических заказчиков получили хождение различные негативные мифы о якобы бесполезности АНК, о миллиард­ных затратах на этнокультурные объединения, о русофобии в обществе, расцвете национализма, что абсолютно не соответствует реальности и объективному положению дел. Население таким образом пытаются втянуть в события с геополитическим подтекстом, пытаются переносить пламя чужих войн в Казахстан. Все эти провокации должны получать компетентные и аргументированные ответы. Нужно отвечать терпеливой и последовательной информационной работой. Нельзя дать втянуть Казахстан и казахстанцев в те вопросы, которые не отвечают нашим национальным интересам. Казахстан – наша главная ценность. Мы граждане своей страны, и наши отношения ко внешним конфликтам должны диктоваться интересами нашей республики, нашего народа, – подчеркнул заместитель Председателя АНК.

Он также напомнил о предстоя­щих больших электоральных кампаниях и подчеркнул, что роль АНК в этот период конкурентного противоборства политических сил – защитить и укрепить общенациональные консолидирующие ценнос­ти, такие как государственный язык, принцип общественного согласия, межэтническая стабильность.

– Речь идет о многопартийном общенациональном консенсусе по вопросам межэтнического мира, единства и согласия в обществе. По сути, АНК должна содействовать пресечению любых попыток разыграть «этническую карту» в политическом поле страны и способствовать межпартийному сотрудничеству по данным вопросам, развивать институт этномедиации в новом формате, участвовать в системной перезагрузке гражданского общества, разъяснении значения политических реформ, идеалов и ценностей Нового Казахстана, продвигать общестрановой девиз «Единство ради развития», – подчеркнул Тауфик Каримов.

В завершение он напомнил слова Главы государства о том, что мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости. И выразил уверенность, что все члены АНК поддержат важную и судьбоносную программу построения Нового Казахстана, в котором справедливое государство, единая нация и благополучное общество станут повседневной реальностью. Это то, к чему призывает Президент, и это отвечает коренным интересам каждого гражданина страны.

Депутат Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов сделал акцент на объявленных в Послании внеочередных выборах, подчеркнув, что открытое обнародование графика столь важных электоральных кампаний – еще один шаг к укреплению доверия между властью и обществом, налаживанию партнерских взаимоотношений между ними.

Он также выразил поддержку предложению Главы государства об однократном 7-летнем президентстве. По мнению мажилисмена, это достаточный срок для реализации идей. Кроме того, однократное президентство освобождает избранного на данный пост от вынужденной оглядки на рейтинг, мотивирует на решительность. В итоге в выигрыше будут избиратели, народ Казахстана.

– В этот ответственнейший период отечественной истории мы должны поддержать Касым-Жомарта Токаева в его борьбе (идет самая настоящая борьба, а не просто работа) по построению Нового Справедливого Казахстана, – подчеркнул Сауытбек Абдрахманов.

Заведующая кафедрой АНК в ЕНУ им. Л. Гумилева Наталья Калашникова обратила внимание на тот момент, что Президент четко обозначил: перезагрузка нужна во многих аспектах – в том числе в деятельности АНК. По ее мнению, сегодня необходимо пересмотреть инициированные и реализуемые ассамблеей проекты и программы, наполнить их новым содержанием и реанимировать в контексте Послания. Также она подчеркнула важность усиления работы Научно-эксперт­ного совета АНК.

Депутат Мажилиса Юрий Ли подчеркнул: новое Послание Президента стало ответом на реальные насущные запросы граждан. Он также отметил, что ответственность за страну должна лежать не только на Главе государства – ее обязаны разделить все ветви власти, все общество, все граждане. Провозглашаемые реформы и инициативы должны наполниться конкретным содержанием, люди должны видеть позитивные изменения уже здесь и сейчас.

В расширенном заседании Совета АНК приняли участие руководители республиканских этнокультурных объединений, члены АНК и представители ее структур, депутаты Парламента, представители Министерства информации и общественного развития, представители региональных ассамблей и КГУ «Қоғамдық келісім» (онлайн).

Члены ассамблеи выразили поддержку и обсудили механизмы реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».