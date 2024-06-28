АНК приобрела дома для пострадавших от паводков

Паводки
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Представители Ассамблеи народа Казахстана продолжают оказывать реальную помощь пострадавшим от паводков регионам, приобретая новое жилье для семей, потерявших свои дома, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено Комитетом информации

Представители Ассамблеи народа Казахстана – инспектор секретариата АНК Администрации Президента Мухтар Кульжан и руководитель общественного фонда «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» Рафик Мирзоев выехали в пострадавшие от паводков регионы для приобретения жилья пострадавшим.

Членами АНК куплены дома семьям, лишившимся жилья в Акмолинской и Костанайской областях. Первыми представители Ассамблеи порадовали хорошей новостью семью Кабиденовых: супругам Дархану и Ксении в городе Державинск Жаркаинского района Акмолинской области было предоставлено жилье и оказана помощь. Их дом пострадал от паводков и не подлежал восстановлению.

Следующая жительница, которая получила жилье – это Айман Казова из города Аркалык Костанайской области. Она одна воспитывает четверых детей. Ее дом вблизи города Аркалык также не подлежит восстановлению. У Айман были проблемы с правоустанавливающими документами. Она уже потеряла надежду получить жилье. Помощь Ассамблеи подарила ей новую надежду.

Анна Косолапова из села Восток Карасуского района Костанайской области, одна воспитывающая пятерых детей, потеряла арендуемый дом в результате паводков. Аналогично и у нее были проблемы с правоустанавливающими документами. Она всегда мечтала о собственном доме и до сих пор не может поверить такой радости.

«Мы благодарим Ассамблею народа Казахстана за поддержку в трудные времена. Теперь мы верим в том, что чудеса возможны», – поделилась Анна Косолапова.

Теперь многодетная мать переехала в свою новую квартиру и отмечает новоселье. АНК всегда стремится помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за стихийных бедствий, находясь всегда рядом с народом. Дома предоставляются нуждающимся. Семьи, которым оказывается помощь, являются многодетными, отдельные из них без кормильца, дети имеют инвалидность, в ряде случаев – есть проблемы с правоустанавливающими документами, проживали в арендном жилье либо его не имеют.

Отметим, что с первых дней паводков АНК не жалела помощи в работе по борьбе со стихийными бедствиями. В Домах дружбы в регионах были открыты волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи, где более 12 тысяч волонтеров оказывали помощь на самых тяжелых и опасных участках. Представителями региональных АНК в пострадавшие регионы направлены более 1727 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 85 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 60 единиц специальной техники (экскаваторы, камазы, самосвалы и др).

Сумма оказанной гуманитарной помощи – более 807,4 млн тг. Оказывалась помощь в виде предоставления строительных материалов.

Работа АНК по обеспечению жильем пострадавших продолжается, подтверждая крепость дружбы и солидарности казахстанцев в условиях стихийных бедствий.

АНК – это, прежде всего, неравнодушные люди, обладающие большим сердцем, где каждый чувствует себя частью большой семьи – семьи народа Казахстана.

#паводки #жилье #АНК #помощь

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