В честь Национального дня Казахстана в Японии был поднят флаг Казахстана

Фото: Минкультуры

Творческий коллектив Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступил на торжественной церемонии, посвящённой Национальному Дню Республики Казахстан, в городе Осака (Япония), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В честь Национального дня нашей страны в Японии был поднят флаг Казахстана.

Артисты BIRLIK поразили зрителей мастерством дважды – на самом открытии выставки, и на гала-концерте, под овации представителей 158 стран и 9 международных организаций. В концертную программу вошли такие традиционные танцевальные номера, как «Күй шашу», «Аққу», «Салкүрең» и другие хореографические композиции, отражающие богатство казахского национального искусства. Прозвучали со сцены в исполнении наших артистов и уникальные песни, передающие дух и историю народа.

К слову, это не первое столь яркое выступление казахстанских артистов на международной выставке: ровно сто лет назад, в 1925 году, на ЭКСПО 1925 в Париже выступил Амре Кашаубаев – казахский советский певец. Тогда его исполнение, его драматический тенор покорил публику, а это событие стало знаковым моментом в истории казахской культуры.

Спустя век ансамбль BIRLIK, уникальный творческий коллектив, достойно представил Казахстан на международной площадке, продолжив культурную миссию.