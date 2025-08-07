Apple вложит $100 млрд в экономику США

Экономика,США,Инвестиции
542
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп заявил, что инвестиции позволят создать более 20 тыс. новых рабочих мест в США и тысячи других рабочих мест у поставщиков Apple, таких как Samsung и Corning

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания Apple инвестирует дополнительные $100 млрд в производство в США, доведя общий объем инвестиций до $600 млрд., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

«Это крупнейшая инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке или где-либо еще», - заявил Трамп в Белом доме.

Президент США назвал инвестиции Apple "значительным шагом на пути к конечной цели - обеспечению того, чтобы iPhone, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, также производились в Америке".

Ранее Apple пообещала потратить в США $500 млрд в течение следующих четырех лет. Эти деньги пойдут на строительство нового завода по производству серверов в Хьюстоне, академии поставщиков в Мичигане и дополнительные расходы на сотрудничество с существующими поставщиками в стране.

Кроме того, президент США заявил, что планирует ввести 100% пошлины на импорт чипов и полупроводников.

«Мы собираемся ввести очень высокие тарифы на чипы и полупроводники, но хорошая новость для таких компаний, как Apple, заключается в том, что если вы производите в Соединенных Штатах или обязались производить (...) плата взиматься не будет», - сказал Трамп.

Он не стал уточнять, когда именно планирует ввести данные пошлины.

#США #инвестиции #Трамп #Apple

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Созвучие графики и поэзии
Спасет родительский контроль
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Трамп закроет две миссии NASA
Крупный лесной пожар бушует в Калифорнии
Трамп назвал имя вероятного преемника на следующих выборах …
Дональд Трамп выступит сегодня с заявлением

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]