Трамп заявил, что инвестиции позволят создать более 20 тыс. новых рабочих мест в США и тысячи других рабочих мест у поставщиков Apple, таких как Samsung и Corning

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания Apple инвестирует дополнительные $100 млрд в производство в США, доведя общий объем инвестиций до $600 млрд., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

«Это крупнейшая инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке или где-либо еще», - заявил Трамп в Белом доме.

Президент США назвал инвестиции Apple "значительным шагом на пути к конечной цели - обеспечению того, чтобы iPhone, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, также производились в Америке".

Ранее Apple пообещала потратить в США $500 млрд в течение следующих четырех лет. Эти деньги пойдут на строительство нового завода по производству серверов в Хьюстоне, академии поставщиков в Мичигане и дополнительные расходы на сотрудничество с существующими поставщиками в стране.

Кроме того, президент США заявил, что планирует ввести 100% пошлины на импорт чипов и полупроводников.

«Мы собираемся ввести очень высокие тарифы на чипы и полупроводники, но хорошая новость для таких компаний, как Apple, заключается в том, что если вы производите в Соединенных Штатах или обязались производить (...) плата взиматься не будет», - сказал Трамп.

Он не стал уточнять, когда именно планирует ввести данные пошлины.