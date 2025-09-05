Главное хранилище материально-культурного нас­ледия региона в год своего 85-летия обзавелось новым зданием. Хотя музей состоит из 12 выставочных залов, особый интерес у жителей и гостей города вызывают экспозиции в зале палеонтологии. А дело в том, что при входе в него в глаза сразу же бросается огромная фигура динозавра, известного науке под названием «аралозавр».

О том, что в древности территория Приаралья была постоянным ареалом обитания этих архаичных наземных рептилий, сегодня знают, наверное, только археологи и зоологи.

По данным ученых, в глубокой древности в низовьях Сырдарьи обитало около пяти видов плотоядных и травоядных ящеров.

– Впервые останки аралозавра были обнаружены советскими палеонтологами в конце 50-х годов прошлого века в геологической свите Бозтобе в ущелье Шак-Шак в Кармакшинском районе, – отметила заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Эльзира Сагитжанова. – Там же кроме костей животных были найдены камни со следами от листьев растений. Исследование черепа динозавра выявило возраст гигантской ящерицы. Артефакт отнесли к меловому периоду мезозойской эры. Скелет из найденных кос­тей выставлен в Национальном музее Казахстана, а в Кызылорде разместили копии, созданные специалистами КазНИПИ. Рядом с гигантским травоядным ящером расположились фигуры более мелких динозавра и гадрозавра.

Череп гадрозавра с ороговевшим клювом был обнаружен в Приаралье в 1957 году экспедицией Академии наук СССР. Благодаря наличию носовой части и около одной тысячи мелких зубов на тридцати рядах его смогли идентифицировать ученые.

В 1968 году род Aralosaurus и единственный вид Aralosaurus tuberiferus были впервые описаны советским палеонтологом Анатолием Рождественским. «Аралозавр – важный род динозавров, открытие которого свидетельствует о том, что в позднемеловой период в Азии существовала разнообразная фауна динозавров. Это доказывает, что гадрозавриды также существовали на территории Северо-Восточного Арала, где ранее, как считалось, доминировали другие группы динозавров, такие как тираннозавриды и анкилозавриды», – отмечал он в своих описаниях.

Теперь аралозавр по праву занял свое место в музее. Создатель редкой экспозиции – директор по развитию учреждения «Казахский научно-исследовательский и проект­ный институт материальной культуры» Ринат Кутдусов.

– Название «аралозавр» означает «ящерица Аральского моря», – продолжила Эльзира Сагитжанова. – Казахстанский аралозавр внешне очень похож на канадского остроносого грипозавра. Аралозавр жил около 90 миллионов лет назад, достигал 8–9 метров в длину, 2 метра в высоту и весил около 5 тонн. Рептилия обладала мощным телом и сильными ногами, что способствовало его усиленной активности и жизнеспособнос­ти в условиях внешней среды. Хвост удерживал равновесие и служил средством защиты от хищников.

– Современное здание музея значительно увеличило посещаемость,– рассказал директор музея Сапар Козейбаев. – Раньше музей ютился в старом здании, построенном в 1953 году. В фонде музея – свыше 250 тысяч экспонатов, они представлены в 12 тематических залах: палеонтологии, археологии, этнографии, культуры и искусства, эпохи Казахского ханства, истории Кызылорды, наследия Алаша, Великой Отечественной войны, социально-экономического развития, космоса и независимости Казахстана. Все они оборудованы современными цифровыми технологиями: системой искусственного интеллекта, панорамными и диорамными инсталляциями, интерактивными LED-экранами.