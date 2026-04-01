Международная выставка «Танбалы: Код предков» пройдет в Алматы

Культура,Музеи
69
Айман Аманжолова
корреспондент

2 апреля 2026 года в 15:00 при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в городе Алматы состоится международная выставка «Таңбалы: Код предков», организованная Государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником «Таңбалы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МКИ

Выставка «Таңбалы: Код предков» - совместный проект музея-заповедника «Таңбалы» и фотохудожника Владислава Кима. Экспозиция представляет петроглифы Таңбалы в новом прочтении через призму современного искусства и цифровых технологий. Главный принцип выставки - сохранение аутентичности и защита оригинала.

В арт-объектах древние петроглифы представлены как «код предков» -символический язык, передающий знания о древнем мировоззрении, мифологии, природе и космосе. Иммерсивные мультимедийные решения позволяют посетителям прочувствовать атмосферу сакрального пространства.

Цель выставки — популяризация петроглифов Таңбалы как живого культурного наследия и обеспечение их доступности для широкой аудитории посредством современных художественных инструментов.

В экспозиции будут представлены фотокартины наскальных изображений, арт-объекты, созданные в основе петроглифов Таңбалы, а также мультимедийные цифровые технологии с применением искусственного интеллекта (ИИ). Посетителям будет предложен каталог выставки и авторская сувенирная продукция, разработанная по мотивам петроглифов.

В выставке примут участие представители ЮНЕСКО в Алматы, ведущие зарубежные специалисты по наскальному искусству, руководители объектов Всемирного наследия, а также отечественные археологи, историки, этнологи, культурологи, специалисты музейной сферы, представители организаций общего и высшего образования и бизнес-сообщества.

Заключительным этапом презентации станет международная научно-практическая конференция «Петроглифы без витрин. Новые форматы презентации и популяризации».

Выставка и конференция будут способствовать укреплению статуса музея-заповедника «Таңбалы» как мирового центра изучения и популяризации наскального искусства, а также формированию устойчивых практик сохранения культурного наследия.

 

Место проведения:
г. Алматы, Коктем-3, 22/1
Национальный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева

