2 трупа на обочине дороги в СКО: арестован водитель

Водителя, насмерть сбившего мужчину и женщину, арестовали на 2 месяца в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Напомним, ночью 5 августа в районе Магжана Жумабаева СКО на обочине автодороги обнаружили тела 38-летнего мужчины и 35-летней женщины. Неподалеку в детской коляске находился ребенок. Врачи не нашли у годовалого малыша травм.

Полицейские задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Петропавловска. Мужчина пояснил, что наехал на двух пешеходов и скрылся с места ДТП.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили употребление алкоголя.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», статьи «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и части 1 статьи «Оставление в опасности» Уголовного кодекса РК.

8 августа в отношении подозреваемого суд санкционировал меру пресечения содержание под стражей на 2 месяца.