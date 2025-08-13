Архивный фонд Фаризы Онгарсыновой пополнился ценными рукописями

Культура
150

В Национальный архив поступили рукописи поэта, государственного и общественного деятеля, народного писателя Казахстана Фаризы Онгарсыновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры РК

Материалы были переданы её сыном Алмасом Онгарсыновым, который отметил, что стремится сохранить наследие матери в полном объёме и передать его будущим поколениям как часть национального достояния.

«Переданные документы включают оригинальные рукописи, написанные моей мамой вручную в 50–60–70-х годах. Сегодня издано около 50 её книг, и все они были написаны от руки — не на машинке. Затем тексты передавались в издательства. В числе новых поступлений — оригиналы таких произведений, как «Шілде», «Дауа» и других. В прошлом году, к 85-летнему юбилею, мы уже передали около 50 архивных единиц. Мы продолжаем поэтапно собирать и передавать в архив материалы, связанные с жизнью и творчеством поэтессы. Уверен, что они станут ценным источником для учёных, студентов и всех думающих читателей», — рассказал Алмас Онгарсынов.

На этот раз в Национальный архив из Алматы было доставлено четыре коробки документов. В их числе — книги, оригинальные рукописи, предназначенные для публикации в газетах и журналах, опубликованные произведения, переводы, материалы о различных деятелях, размышления, письма молодых поэтов и писателей, адресованные Фаризе Онгарсыновой, а также другие уникальные письменные памятники.

Напомним, что в 2024 году, к 85-летию со дня рождения Фаризы Онгарсыновой, в Национальном архиве был официально открыт её личный фонд. Среди хранящихся там материалов — написанная от руки семейная хроника, автобиография поэтессы, рукопись сборника стихов «Көгершіндерім», текст речи, произнесённой на 60-летии Мукагали Макатаева, нотные материалы, ранее не публиковавшиеся фотографии и письма.

#архив #рукописи #Фариза Онгарсынова

