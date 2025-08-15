Архивы по международным стандартам

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

По инициативе Министерства культуры и информации в Национальном архиве страны прошли учебные курсы по цифровизации и восстановлению документов с участием специалистов из Турции, передает Kazpravda.kz

Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

Турецкие специалисты поделились опытом сохранения оригиналов архивных документов, акцентируя внимание на их физическом, химическом и биологическом состоянии. Казахстанские архивисты получили ценные теоретические знания и практические навыки, которые смогут применить в своей профессиональной деятельности.

Основные направления курса включали сканирование и оцифровку архивных документов, а также восстановление и консервацию поврежденных материалов. В рамках программы слушатели изучили как теоретические, так и практические аспекты реставрации, управления и цифровизации архивных материалов.

«Практическая часть курса охватывала весь цикл работ — от идентификации документов до их очистки и анализа чернил», — рассказала директор Национального архива Республики Казахстан Сагила Нурланова.

 Участникам предоставили новые материалы и инструменты, используемые при очистке, а также обучили методам выравнивания документов и подготовки их к реставрации. Особое внимание уделялось видам клеевых составов, технологиям их приготовления, определению степени повреждений перед началом работ и выбору подходящих методов восстановления.

Кроме того, были подробно рассмотрены этапы сшивания реставрируемых документов, нюансы соединения отдельных листов, вопросы этики реставрационных работ, а также требования к инструментам и материалам. По завершении курсов более 60 сотрудников государственных архивов страны получили сертификаты о повышении квалификации.

Полученные знания и опыт станут основой для дальнейшего развития архивного дела в Казахстане на современном уровне.

#архив

