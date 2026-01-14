Понижение температуры воздуха прогнозируют на большей части территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать антициклон, сместившийся с районов Новой Земли, который понизит температуру воздуха по всей территории республики.

15 января в северных, восточных областях столбики термометров в ночные часы опустятся до 30-40 градусов мороза, в южных регионах температура воздуха в ночные часы понизится до 5-13 градусов мороза, а в юго-восточных областях до 8-17, в горных районах - до 20-25 градусов мороза.

На юге РК 15-16 января ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега, с низовой метелью и гололедными явлениями, на юго-востоке страны 16-17 января прогнозируется сильный снег, низовая метель, туман и гололед.