Армия вооружилась «цифрой»

На площадке СЦК
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Бек Нигметов

Министерство обороны представило новые достижения в области цифровизации. На брифинге в СЦК о них рассказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель инициатив – упрощение административных процессов, повышение эффективности и улучшение качества службы военнослужащих. Оборонное ведомство активно внедряет цифровые решения в системы военного образования и призыва на срочную воинскую службу.

К примеру, Smart-военкомат способен отбирать граждан призывного возраста из общего числа состоящих на воинском учете. Благодаря искусственному интеллекту система на основании определенных критериев и базы данных будет предлагать оповестить только граждан, которые с наибольшей вероятностью могут быть призваны на срочную воинскую службу. Подать документы для поступления в военные учебные заведения теперь можно через портал e-Gov. Цифровыми услугами можно воспользоваться и при восстановлении в вузе, если обучение ранее было прервано. Отменено предварительное медосвидетельствование, специальная проверка проводится дистанционно.

Одним из ключевых достижений вооруженных сил в рамках цифровой трансформации стало создание военно-образовательной многофунк­циональной платформы Askeri Ziyat, предназначенной для всех военных учебных заведений Казахстана. Она объединяет в единое цифровое пространство военные вузы и колледжи, содержит межведомственную электронную библиотеку, доступную также для внешних организаций в режиме просмотра.

На базе платформы проводятся курсы по 20 направлениям военной подготовки. На сегодняшний день в Askeri Ziyat зарегистрировано около 1 000 военнослужащих. И них более 300 успешно завершили обучение и получили сертификаты установленного образца.

Продолжена работа по проекту Sarbaz 2.0, который реализуется в ведомстве уже третий год. Благодаря его запуску военнослужащие срочной службы получают возможность бесплатного обу­чения через государственные образовательные гранты. С начала года проведено онлайн-тестирование с охватом более 10 тыс. солдат, выразивших желание участвовать в отборе. В мае 2 010 из них получили гранты.

В соответствии с поручением Главы государства о широком внедрении искусственного интеллекта Минобороны разработало сервис ARMIA.KZ. Встроенный ИИ стал универсальным источником информации о воинской службе и уже обработал свыше 2 тыс. запросов.

Как отметил заместитель министра, одними из первых специалисты вооруженных сил создали ИИ-ассистента ARMIA.KZ на основе национальной платформы искусственного интеллекта. Данный чат-бот обладает расширенной базой знаний, оперативно реагирует на изменения в законодательстве и выполняет роль цифрового консультанта по вопросам воинской службы.

Госпитали и лазареты ведомства оказывают мед­услуги посредством медицинских информационных систем. В среднем в течение года в цифровом формате обслуживаются 10 тыс. военнослужащих. В перспективе МО планирует создать цифровую военно-врачебную комиссию, которая поможет ускорить процесс прохождения военнослужащими военно-врачебной экспертизы на пригодность к службе и исключит коррупционные риски. В настоящее время проводится тестирование функ­ционала новинки в Астане.

#армия #цифровизация #СЦК

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