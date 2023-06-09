Режим ЧС ввели в Семее из-за лесного пожара

Решением акима города Семей Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото пресс-службы акимата Семея

"В связи с возникновением пожара на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" (Батпаевское лесничество 66, 67, 55, 42 кварталах) объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Семей", - говорится в документе.

Между тем, в Бородулихинском районе области Абай все еще сохраняется режим ЧС, добавили в акимате.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

По информации МЧС, открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар. 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га.