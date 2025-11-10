Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК

Закон и Порядок
14
Дана Аменова
специальный корреспондент

Некоторые подробности спецоперации раскрыли в КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

В октябре 2025 года совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астана, Алматы и девяти областях провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК

По данным КНБ, изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.

«По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в информации.

КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, добавили в комитете.

#КНБ #регионы #оружие #боеприпасы #арсенал

