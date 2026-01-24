Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев выступил на первом заседании Комиссии по Конституционной реформе с предложениями по совершенствованию Конституции, подчеркнув необходимость усиления человекоцентричного подхода, приоритета фундаментальных прав и свободы каждого гражданина, передает Kazpravda.kz

Фото: https://t.me/konstituciyalikreforma

«В Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантий, что оно не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнято никем, даже государством за самое чудовищное преступление. Это незыблемый догмат, что человек и его жизнь – действительно главная ценность страны, важнее любых других интересов», – подчеркнул омбудсмен.

В числе ключевых предложений он обозначил концентрацию всех основных прав и свобод в одном разделе Конституции, посвященном защите человека по аналогии с практикой ряда других зарубежных стран.

Омбудсмен подчеркнул и необходимость конституционного закрепления права не давать показания против самого себя, своих близких и не доказывать собственную невиновность. Аналогичная защита должна распростроняться и на священнослужителей в отношении сведений, полученных на исповеди.

Также было сказано, что в разделе основных прав во главу угла необходимо поставить презумпцию невиновности.

«В Конституции черным по белому должно быть высечено право не давать показания против себя, своих близких и не доказывать свою невиновность. Человек в глазах общества по умолчанию должен считаться невиновным, даже если застигнут с поличным или если он написал явку с повинной. То есть до тех пор, пока суд не признает его вину», – подчеркнул Ластаев.

Кроме того, омбудсмен предложил прямо закрепить международные принципы справедливостии соразмерности наказания в Конституции. Ключевым элементом является недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние.

Другим важным вопросом, который прямо связан с основными правами и свободами человека, является уверенность граждан в стабильности своих прав.

«Нельзя наказывать человека за то, что было законным до запрета. Потому что если законы будут меняться «задним числом», то никто не сможет спокойно планировать свою жизнь и работу», – обозначил уполномоченный по правам человека.

То же самое касается и других фундаментальных гарантий, к которым относится право свободно выражать свои мысли и распространять информацию. По словам Артура Ластаева, свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других граждан.