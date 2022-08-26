Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили арест

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о продлении срока ареста Арыстанбеку Мухамедиулы, передает Kazpravda.kz.

«Продолжается расследование в отношении директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями. Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан», - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Кроме того, проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

"Срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлен до 4-х месяцев, то есть, до 26 сентября. Расследование продолжается", - заключил Антикор.

Ранее сообщалось о продлении срока ареста Мухамедиулы до 3-х месяцев.