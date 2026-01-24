Асанов: незащищённые персональные данные – прямая угроза для государства

Конституционная реформа
157

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов на первом заседании Комиссии по конституционной реформе особое внимание уделил вопросам защиты персональных данных. По его словам, в современном цифровом мире права граждан должны защищаться реально и эффективно, передает Kazpravda.kz

Скрин с видео

Асанов отметил, что, хотя уличная преступность за последние 10 лет снизилась в девять раз, имущественные преступления переместились в цифровое пространство.

«Реальный кейс. Недавно в Акмолинской области была задержана организованная преступная группа из 25 человек. Что они сделали? Они похитили персональные данные 348 граждан и от их имени оформили кредиты на сумму около 4 млрд тенге. Таким образом, люди не посещали банк, не подписывали документы, а оказались в финансовой ловушке и погрузились в долги. Мы живем не только в реальном мире, но еще и в цифровом. Но не всегда осознаем, какие там существуют угрозы», – сказал член Комиссии по конституционной реформе Жақып Асанов.

Спикер подчеркнул, что в цифровую эпоху защита частной жизни уже не ограничивается бумажными документами или безопасностью на улице. В жизни, зависимой от смартфонов и интернета, персональные данные граждан попадают в руки мошенников и становятся объектом незаконных действий.

«Возникает закономерный вопрос: как защитить права наших граждан в цифровом мире? Как уберечь их от интернет-преступников? В Конституции есть статья 18 о неприкосновенности частной жизни. Но когда она принималась, цифровой мир не был развит так, как сейчас. Мы не жили в интернете так, как сейчас. Тогда мы существовали только в реальном мире. Документы и деньги были у нас в бумажном виде в кармане. Сегодня же значительная часть нашей жизни проходит онлайн. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно в этом пространстве мы крайне уязвимы. Дома и на улице закон нас защищает, а в смартфоне такой защиты нет. Персональные данные переходят из рук в руки, и граждане становятся добычей мошенников – мы видим это ежедневно. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, где бы он ни находился – на улице или в интернете. Это прямой долг государства», – подчеркнул заместитель Председателя Сената Парламента РК Жақып Асанов.

В заключение Асанов отметил необходимость отдельного рассмотрения защиты персональных данных в рамках конституционной реформы.

#Казахстан #реформа

