Асфальтобетонный завод построен в Приаралье

Хорошая новость
254
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Жанакорганском районе введен в экс­плуатацию новый асфальтобетонный завод мощностью 150 тонн асфальта в час. Проект привлек 700 млн тенге инвестиций. На предприятии создано 15 рабочих мест.

Фото Багдата Ес

Для строительства завода был выделен земельный участок шесть гектаров, за счет бюджетных средств подведена необходимая инфраструктура. Недропользователю предоставлено право на добычу доломита на месторождении Шалкия.

На церемонии открытия завода замес­титель акима области Ардак Зебешев поделился результатами проделанной работы в сфере промышленности.

– Как отметил Глава государства, сейчас важно максимально задействовать потенциал отечественных производителей, – подчеркнул он. – Инвестицион­ный проект по строительству завода ТОО «Шалкия тас» был реализован всего за год. Производство, несомненно, окажет положительное влияние на индустриальное и социально-экономическое развитие нашей области, в том числе Жанакорганского района.

Сегодня Приаралье становится площадкой для создания строительного кластера. Регион полностью обеспечен основными строительными материалами – налажено производство цемента, стекла, щебня, асфальтобетона, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и другой продукции.

#Приаралье #асфальтобетонный завод

Новый центр мировой металлургии

