Для строительства завода был выделен земельный участок шесть гектаров, за счет бюджетных средств подведена необходимая инфраструктура. Недропользователю предоставлено право на добычу доломита на месторождении Шалкия.

На церемонии открытия завода замес­титель акима области Ардак Зебешев поделился результатами проделанной работы в сфере промышленности.

– Как отметил Глава государства, сейчас важно максимально задействовать потенциал отечественных производителей, – подчеркнул он. – Инвестицион­ный проект по строительству завода ТОО «Шалкия тас» был реализован всего за год. Производство, несомненно, окажет положительное влияние на индустриальное и социально-экономическое развитие нашей области, в том числе Жанакорганского района.

Сегодня Приаралье становится площадкой для создания строительного кластера. Регион полностью обеспечен основными строительными материалами – налажено производство цемента, стекла, щебня, асфальтобетона, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и другой продукции.