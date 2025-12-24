Асфальтобетонный завод построен в Приаралье Хорошая новость 24 декабря 2025 г. 3:40 254 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В Жанакорганском районе введен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод мощностью 150 тонн асфальта в час. Проект привлек 700 млн тенге инвестиций. На предприятии создано 15 рабочих мест. Фото Багдата Ес Для строительства завода был выделен земельный участок шесть гектаров, за счет бюджетных средств подведена необходимая инфраструктура. Недропользователю предоставлено право на добычу доломита на месторождении Шалкия. На церемонии открытия завода заместитель акима области Ардак Зебешев поделился результатами проделанной работы в сфере промышленности. – Как отметил Глава государства, сейчас важно максимально задействовать потенциал отечественных производителей, – подчеркнул он. – Инвестиционный проект по строительству завода ТОО «Шалкия тас» был реализован всего за год. Производство, несомненно, окажет положительное влияние на индустриальное и социально-экономическое развитие нашей области, в том числе Жанакорганского района. Сегодня Приаралье становится площадкой для создания строительного кластера. Регион полностью обеспечен основными строительными материалами – налажено производство цемента, стекла, щебня, асфальтобетона, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и другой продукции. #Приаралье #асфальтобетонный завод