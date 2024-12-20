Ашимбаев: Потенциал женщин в экономическом секторе остается недостаточно задействованным

Сенат
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Также, по его словам, низкой остается экономическая активность женщин в сельских районах

Фото: пресс-служба Сената

Состоялось очередное заседание Клуба экспертов с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева. На повестке были обсуждены вопросы гендерного развития и озвучены предложения по преодолению барьеров и эффективной реализации потенциала женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Также эксперты представили эксклюзивные тематические исследования, а приглашенные гости поделились своими кейсами и лучшими практиками в сфере бизнеса, финансов, политики и защиты прав женщин.

Приветствуя участников Клуба, председатель Сената подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделяет гендерному развитию и созданию условий для реализации потенциала женщин. Он также отметил актуальность повестки, ставшей логическим продолжением заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, которая состоялась в октябре этого года и была посвящена обеспечению прав и возможностей женщин в Казахстане.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на статистике, согласно которой на сегодня значительную часть населения в стране составляют именно женщины – более 10 млн человек или свыше 51 %. Поэтому обеспечение их безопасности, защита прав и создание условий для полной реализации потенциала – это важный вклад в развитие страны.

«Сегодня потенциал женщин в экономическом секторе остается недостаточно задействованным. Низкой остается экономическая активность женщин в сельских районах. Серьезной проблемой остается насилие в отношении женщин. Поэтому принятие по инициативе главы государства закона о защите прав женщин и безопасности детей стало важным шагом для изменения ситуации в этой сфере. Также есть серьезные проблемы по выплатам алиментов. Это значит, что сотни тысяч детей остаются без необходимой финансовой поддержки. Поэтому мы сейчас работаем над соответствующим законопроектом», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и проинформировал участников заседания о законодательной деятельности палаты в этом направлении.

Кроме того, как отметил председатель Сената, скоординированной работы депутатов, государственных органов и гражданского общества требует преодоление таких барьеров для реализации потенциала женщин, как бытовое насилие в отношении женщин, дискриминация и укоренение стереотипов в обществе.

«Одной из ключевых преград для более активного участия женщин в экономической и политической жизни остаются устоявшиеся традиционные представления и стереотипы об их роли в обществе. Следует серьезно задуматься над этой проблемой и активно работать над изменением подобных установок на всех уровнях. Продолжая жить в рамках стереотипов, особенно в отношении женщин, мы не только отстаём от мировых тенденций, но и создаём барьеры для собственного развития», – подчеркнул спикер Сената.

Наряду с членами Клуба экспертов свои предложения и рекомендации по гендерному развитию, преодолению барьеров и эффективной реализации потенциала женщин озвучили приглашенные спикеры: генеральный директор компании «Шеврон» по Евразийскому и Тихоокеанскому региону Замира Канапьянова, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, основатель проекта «LULU Group» Асель Машанова, адвокат Жанна Уразбахова и президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара
Шукижанова.

#Сенат #Ашимбаев #женщины #гендерное равенство

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