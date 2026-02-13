Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихата, представителями общественности, этнокультурных объединений и молодежью в городе Алматы. Состоялось обсуждение ключевых аспектов проекта новой Конституции и задач, касающихся совместной работы в рамках предстоящего референдума, передает Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя участников экспертной встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что инициированные Главой государства масштабные преобразования закономерно привели к необходимости конституционной реформы. Этот курс основан на принципах справедливости, верховенства закона и ответственности власти перед обществом.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева во всех сферах реализуются комплексные реформы. Логичным и последовательным продолжением системных преобразований является конституционная реформа. В соответствии с Указом Главы государства, проект Новой Конституции вынесен на всенародное голосование. Референдум, назначенный на 15 марта, выступает важным шагом в демократизации политической системы страны. Основной закон направлен на укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Поэтому в центре проекта новой Конституции - принципы «Закон и Порядок», интересы и права граждан, а также ответственность за бережное отношение к природе и курс на устойчивое развитие», – отметил Спикер Сената в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев отметил, что проект Основного закона закрепляет правовую основу для реализации идеи Справедливого Казахстана. В документе предусмотрены четкие гарантии для развития интеллектуального потенциала страны и укрепления единства народа. Ключевыми характеристиками новой Конституции он назвал её человекоцентричность, однозначность и консолидирующую роль.

«Проект новой Конституции – это осознанный и выверенный отход от инерции прошлого и переход к современной модели государства. При этом одним из ключевых концептуальных изменений Основного закона становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства. В новой Конституции именно они формируют фундамент всей системы государственного устройства. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана, закреплённое не на уровне деклараций, а в конкретных конституционных нормах», – акцентировал Председатель Сената.

Как отметил Маулен Ашимбаев, проект новой Конституции – это исторический документ, который следует рассматривать как переход к новой модели общественного договораисвоевременный ответнавнутренние запросы и внешние вызовы. Он также отметил в этой связи важность экспертного сопровождения конституционной реформы, в том числе в трансформации конституционных идей на язык реальных механизмов, будущих законов и практики правоприменения.

«Проект новой Конституции закладывает государственную и политическую конструкцию, которая призвана обеспечить стабильное, безопасное и поступательное развитие Казахстана в предстоящие годы. Это важный шаг к созданию системы, способной адекватно отвечать на текущие и перспективные вызовы, и глобальные задачи. На данном этапе мы должны быть сконцентрированы на главном - укреплении суверенитета, независимости, благосостояния граждан и формировании условий для мощного развития страны, чтобы Казахстан занял достойное место в современной мировой экономике и политике», – заключил Председатель Сената.

В ходе обсуждения ключевых аспектов предстоящего референдума по новой Конституции, представители экспертного сообщества и аналитических организаций высказали свои идеи и предложения касательно совместной работы, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов.

Кроме того, в этот день в рамках поездки Спикер Сената ознакомился с оснащением Республиканской школы имени Абая, включая кабинет ООН и музей, а также встретился с коллективом городской библиотеки и представителями активной молодежи мегаполиса. Посетили сенаторы также офис компании Yandex Qazaqstan. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития процессов цифровизации в Казахстане.