Ассоциация кинокритиков Казахстана принята в FIPRESCI

Цель этой международной федерации кинопрессы – способствовать развитию киноискусства, а также отстаивать интересы профессионалов, пишущих о кино. Вступление в ее ряды казахстанской Ассоциации кинокритиков означает, что наша страна все увереннее выходит в мировое кинопространство.

FIPRESCI создана в 1930 году. Сегодня туда входят национальные секции 50 стран и порядка 37 стран с индивидуальными членами. От Казахстана членом FIPRESCI с 2006 года является киновед, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева, позже в качестве индивидуальных членов были приняты кинокритики Инна Смаилова и Александра Поршнева.

– Нам было важно, чтобы была создана национальная секция из нашей страны. И это наконец-то произошло. Наша Ассоциация кинокритиков принята в эту меж­дународную организацию, – рассказывает Гульнара Абикеева. – FIPRESCI важна тем, что начиная со второй половины 40-х годов прошлого века ее жюри работает на примерно 70 международных кинофестивалях. Приз кинокритиков, который вручается параллельно с призами обычного жюри, – всего лишь сертификат, но он счи­тается очень престижным, потому что означает знак качества. Что примечательно – очень часто Гран-при, выданный основным жюри МКФ, совпадает с призом критиков.

Вступление казахстанских критиков в FIPRESCI, по словам киноведа, открывает возможность отечественным специалистам участвовать в качестве членов жюри на МКФ и, соответственно, размещать свои статьи на сайте этой международной организации.

Напомним, Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2014 году. Сейчас в нее входят 26 членов, состоящих из киноведов, журналистов и блогеров. Подводя ежегодно итоги киногода, они вручают премию «Выбор критиков» по 13 номинациям, отмечая как артхаусные, так и жанровые картины.

– Премия «Выбор критиков», пожалуй, самая стабильная в Казахстане за последние десять лет, хотя церемония проходит довольно скромно, – отметила Гульнара Абикеева.