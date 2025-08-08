Фото: Astana IT University

Обучение нацелено на подготовку специалистов новой формации, способных проектировать электронные госуслуги, автоматизировать административные процессы и эффективно работать с большими данными в государственном секторе.

Запрос рынка на квалифицированных кадров в сфере Digital Public Administration

В Казахстане благодаря цифровой трансформации активно трансформируется облик государственного сектора: сегодня свыше 92 % госуслуг в республике доступны онлайн, что наглядно показывает успехи страны в развитии электронного правительства. Высокая доля online-услуг, стремительный рост аудитории на цифровых платформах и курс на «mobile first» превращают электронное правительство в повседневную реальность казахстанцев. Только в первой половине 2025 года почти 45% всех обращений за госуслугами пришлись на смартфоны, что подчёркивает необходимость специалистов, способных проектировать удобные и безопасные сервисы для граждан и бизнеса.

Ответ рынка образования

AITU запустил программу «Digital Public Administration» именно для того, чтобы закрыть кадровый дефицит цифровых управленцев. Это трёхлетний бакалавриат в группе образовательных программ B044– Менеджмент и управление, пороговый балл для поступления – 60, профильные предметы –математика и география. Студенты изучат дизайн электронных госуслуг, автоматизацию административных процессов, управление данными и проектный менеджмент цифровой трансформации, а также основы кибербезопасности в госсекторе.

Школа GOLD: кузница цифровых лидеров

Программа реализуется в рамках Школы цифрового государственного управления GOLD (Governance, Open Leadership & Digitalization). Миссия школы – подготовить элиту цифровой трансформации, способную внедрять инновационные решения, повышающие открытость власти и качество жизни граждан, и сформировать международный хаб экспертизы в области e-gov на базе Казахстана.

Карьерный трек: от аналитика до руководителя

Выпускники смогут работать по специальностям:

специалист по цифровой трансформации;

аналитик государственных информационных систем;

менеджер проектов электронного правительства;

эксперт по кибербезопасности в госуправлении;

администратор государственных платформ;

менеджер по работе с данными государственного сектора.

Спрос подкреплён и статистикой самого университета: 95% выпускников AITU трудоустраиваются или продолжают обучение в магистратуре в первые месяцы после получения диплома.

Преимущества обучения в AITU

Университет располагает современной цифровой инфраструктурой: лаборатории больших данных, центры кибербезопасности и проектные инкубаторы, где свыше 70% учебного времени уделяется практическим заданиям. Студенты участвуют в хакатонах, реализуют пилотные проекты вместе с МЦРИАП РК и акиматами, что обеспечивает им реальный опыт уже во время учёбы.

Запуск данной программы в рамках Школы цифрового государственного управления «GOLD» (Governance, Open Leadership & Digitalization) подчёркивает стремление AITU воспитать новое поколение цифровых лидеров.