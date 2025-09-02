Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА

Спорт,Столица
131

Форум соберет более 120 участников, включая представителей 45 Национальных Олимпийских комитетов Азии, представителей Международного Олимпийского комитета и руководителей ОСА

Фото: пресс-служба НОК РК

Со 2 по 3 сентября в Астане пройдет VI Континентальный форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) в рамках программы Olympic Solidarity, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Это ключевая площадка для диалога атлетов континента, посвященная вопросам развития спорта, укрепления олимпийских ценностей и защиты интересов спортсменов.

Программа включает дискуссионные панели, рабочие группы, семинары и открытые диалоги со спикерами. В рамках мероприятия также состоится Fun Run - символический забег в Центральном парке Астаны в поддержку предстоящих Азиатских игр Аичи–Нагоя 2026.

В число спикеров вошли заместитель директора по программе Olympic Solidarity МОК Оливье Ньямки, континентальный менеджер Olympic Solidarity МОК Эдвард Кенсингтон, председатель Комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо, менеджер по поддержке Комиссии спортсменов МОК Артур Милрой, член Комиссии спортсменов МОК Масома Али Зада, член МОК Чжан Хун, председатель Комиссии спортсменов ОСА Нин Дин, со-председатель Комиссии спортсменов ОСА Шива Кешаван, члены Комиссии спортсменов ОСА Шайна Энг и Тай Терри, менеджер Департамента по работе со спортсменами ОСА Джамьянг Намгьял, председатель Комиссии спортсменов НОК РК и член Исполкома ОСА Ольга Рыпакова, участница трёх Олимпийских игр по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова, а также ведущий менеджер Департамента спорта НОК РК Айым Жетыбаева.

В частности, Эдвард Кенсингтон и Оливье Ньямки расскажут о доступных стипендиях для атлетов по программе Olympic Solidarity, Эмма Терхо, Чжан Хун и Масома Али Зада презентуют обновления в работе Комиссии спортсменов МОК, Артур Милрой представит имеющиеся возможности поддержки Комиссии спортсменов МОК. Представители оргкомитетов AINAGOC и Аичи–Нагоя 2026 поделятся актуальными сведениями о предстоящей Азиаде.

Участие в форуме примут призеры Олимпийских игр, среди которых Юнджон Вон (Южная Корея, бобслей), Рохулла Никпай (Афганистан, таеквондо), Мавзуна Чориева (Таджикистан, бокс), Багери Мохаммад (Иран, таеквондо), Такуя Ханеда (Япония, гребной слалом), Чанатип Сонгхам (Таиланд, таеквондо).

Результатом форума станут новые рекомендации и инициативы, направленные на улучшение условий для спортсменов в регионе, а также укрепление их роли в развитии Олимпийского движения в Азии.

 

#Астана #спортсмены #ОСА #Континентальный форум

